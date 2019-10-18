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Более 150 человек внесли предложения в комплексную программу благоустройства Первоуральска





Двухдневные открытые дискуссии для экспертного сообщества и жителей состоялись по инициативе Группы ЧТПЗ и Центра аналитики города. Руководителем групповой работы на мероприятиях выступил эксперт по стратегическому развитию, модератор корпоративных программ московской школы управления «Сколково» Павел Сурков.



В первый день в форсайт-сессии приняли участие представители региональных и местных органов власти, малого и среднего бизнеса, НКО, архитектурного, культурного и журналистского сообществ. Участники оценили Первоуральск по нескольким критериям: инфраструктура для молодежи, комфортность среды, культурная политика и имидж города, — и поделились своим видением развития этих направлений.



«Приоритетной задачей программы благоустройства должно стать озеленение города. Надеюсь, что разработчики программы предусмотрят создание зеленых зон и внедрение мер по улучшению экологии одного из промышленных центров региона», — уверен эксперт в сфере экологии Владимир Плюснин.



Во второй день жители Первоуральска высказали свои предложения и пожелания по преображению города в рамках открытой дискуссии «Какими будут общественные пространства Первоуральска? Решать тебе». Горожане определили направления развития ключевых пространств города и обсудили, что должно появиться на них в ближайшем будущем — велодорожки, пешеходные переходы, точки общепита, зеленые зоны, общественный интернет и другое.



«Формат открытых обсуждений дает возможность узнать мнение других и самому быть услышанным. Лично я считаю приоритетным для благоустройства район Корабельной рощи. Он может стать отличным местом для семейного отдыха», — поделился участник открытой дискуссии Андрей Шалагинов.



«Группа ЧТПЗ реализует уникальный проект не только для нашего региона, но и для России. В Первоуральске будут внедрены современные подходы к организации городского пространства, дворовых территорий, озеленению, освещению, развитию бизнеса. Благодарю всех участников за вовлеченность и неравнодушие. Для нас очень важно получать обратную связь и поддержку жителей, и мы продолжим практику проведения открытых дискуссий. Предложения горожан будут учтены специалистами Центра аналитики города при формировании стратегии пространственного развития Первоуральска», — отметил управляющий директор ПНТЗ, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов.



Все основные этапы воплощения программы в жизнь будет освещать интернет-сайт



Напомним, в июне 2019 года Группа ЧТПЗ, правительство Свердловской области, администрация городского округа Первоуральск и Центр аналитики города заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации Мастер-плана по благоустройству и развитию городских общественных пространств Первоуральска, который будет представлен в декабре 2019 года. Инвестиции Группы ЧТПЗ в разработку Мастер-плана составили более 70 млн руб. УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Более 150 человек внесли предложения в комплексную программу благоустройства и развития городской среды Первоуральска. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.Двухдневные открытые дискуссии для экспертного сообщества и жителей состоялись по инициативе Группы ЧТПЗ и Центра аналитики города. Руководителем групповой работы на мероприятиях выступил эксперт по стратегическому развитию, модератор корпоративных программ московской школы управления «Сколково» Павел Сурков.В первый день в форсайт-сессии приняли участие представители региональных и местных органов власти, малого и среднего бизнеса, НКО, архитектурного, культурного и журналистского сообществ. Участники оценили Первоуральск по нескольким критериям: инфраструктура для молодежи, комфортность среды, культурная политика и имидж города, — и поделились своим видением развития этих направлений.«Приоритетной задачей программы благоустройства должно стать озеленение города. Надеюсь, что разработчики программы предусмотрят создание зеленых зон и внедрение мер по улучшению экологии одного из промышленных центров региона», — уверен эксперт в сфере экологии Владимир Плюснин.Во второй день жители Первоуральска высказали свои предложения и пожелания по преображению города в рамках открытой дискуссии «Какими будут общественные пространства Первоуральска? Решать тебе». Горожане определили направления развития ключевых пространств города и обсудили, что должно появиться на них в ближайшем будущем — велодорожки, пешеходные переходы, точки общепита, зеленые зоны, общественный интернет и другое.«Формат открытых обсуждений дает возможность узнать мнение других и самому быть услышанным. Лично я считаю приоритетным для благоустройства район Корабельной рощи. Он может стать отличным местом для семейного отдыха», — поделился участник открытой дискуссии Андрей Шалагинов.«Группа ЧТПЗ реализует уникальный проект не только для нашего региона, но и для России. В Первоуральске будут внедрены современные подходы к организации городского пространства, дворовых территорий, озеленению, освещению, развитию бизнеса. Благодарю всех участников за вовлеченность и неравнодушие. Для нас очень важно получать обратную связь и поддержку жителей, и мы продолжим практику проведения открытых дискуссий. Предложения горожан будут учтены специалистами Центра аналитики города при формировании стратегии пространственного развития Первоуральска», — отметил управляющий директор ПНТЗ, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов.Все основные этапы воплощения программы в жизнь будет освещать интернет-сайт gorod.pervo.ru . В ближайшее время на его страницах будут опубликованы самые интересные предложения, которые высказали участники открытых дискуссий.Напомним, в июне 2019 года Группа ЧТПЗ, правительство Свердловской области, администрация городского округа Первоуральск и Центр аналитики города заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации Мастер-плана по благоустройству и развитию городских общественных пространств Первоуральска, который будет представлен в декабре 2019 года. Инвестиции Группы ЧТПЗ в разработку Мастер-плана составили более 70 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:20</span><br /><strong>Более 150 человек внесли предложения в комплексную программу благоустройства Первоуральска</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Более 150 человек внесли предложения в комплексную программу благоустройства и развития городской среды Первоуральска. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090719-bolee-150-chelovek-vnesli-predlozheniya-v-kompleksnuyu-programmu-blagoustroystva-i-pervouralska.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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