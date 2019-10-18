Новости дня

Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Урал Строй»

18 октябрь 2019 (09:50)

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Урал Строй». Об этом говорится в материалах суда.

«Признать ООО «Урал Строй» (ИНН 6671413575) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 2 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.

Отметим, что заявление о банкротстве компании подали ООО «Симметрия» и ООО «Березка». Общая сумма исковых требований превышает 3,5 млн руб.

ООО «Урал Строй» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: