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Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Урал Строй»
18 октябрь 2019 (09:50)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Урал Строй». Об этом говорится в материалах суда.
«Признать ООО «Урал Строй» (ИНН 6671413575) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 2 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве компании подали ООО «Симметрия» и ООО «Березка». Общая сумма исковых требований превышает 3,5 млн руб.
ООО «Урал Строй» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.
«Признать ООО «Урал Строй» (ИНН 6671413575) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 2 апреля 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве компании подали ООО «Симметрия» и ООО «Березка». Общая сумма исковых требований превышает 3,5 млн руб.
ООО «Урал Строй» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.
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