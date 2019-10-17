Новости дня

«Уральские авиалинии» открывают прямое сообщение между Воронежем, Ошем и Душанбе

17 октябрь 2019 (16:44)

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В зимнем расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» появилось два новых прямых рейса из Воронежа в киргизский город Ош и в столицу Таджикистана Душанбе.

По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, рейсы будут выполняться по субботам. Старт полетов намечен на 2 ноября 2019 года.

Стоимость билетов по направлению Воронеж — Ош — от 7 тыс. 731 руб., Воронеж — Душанбе — от 12 тыс. 770 руб. Цены указаны за билет в одну сторону с учетом всех сборов.

«Рейсы будут обслуживаться современными лайнерами производства европейского авиаконцерна Airbus. Время в пути около — 4 часов», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: