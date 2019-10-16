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В Свердловской области добыча полезных ископаемых снизилась на 16,2%

16 октябрь 2019 (17:42)

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-сентябре текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

При этом в сентябре 2019 года по отношению к данному месяцу в прошлом году добыча снизилась на 1,2%, а к августу этого года — на 4,1%.

В то же время в январе-сентябре 2019 года в целом промышленное производство показало рост на 1%. В обрабатывающем производстве индекс вырос на 1,5%.

За 7 месяцев текущего года обеспечение электроэнергией, газом и паром, и кондиционирование воздуха выросло по сравнению с тем же периодом 2018 года на 4,9%.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений показали рост на 8,4%.

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