Новости дня

В Свердловской области добыча полезных ископаемых снизилась на 16,2%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-сентябре текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



При этом в сентябре 2019 года по отношению к данному месяцу в прошлом году добыча снизилась на 1,2%, а к августу этого года — на 4,1%.



В то же время в январе-сентябре 2019 года в целом промышленное производство показало рост на 1%. В обрабатывающем производстве индекс вырос на 1,5%.



За 7 месяцев текущего года обеспечение электроэнергией, газом и паром, и кондиционирование воздуха выросло по сравнению с тем же периодом 2018 года на 4,9%.



Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений показали рост на 8,4%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:42</span><br /><strong>В Свердловской области добыча полезных ископаемых снизилась на 16,2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-сентябре текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090655-v-sverdlovskoy-oblasti-dobycha-poleznyh-iskopaemyh-snizilas-na-162.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: