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В Североуральске компанию «Альянс Инвест» оштрафовали на 200 тыс. рублей за незаконное предоставление кредитов

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2019. В Североуральске ООО «Альянс Инвест» незаконно выдавало потребительские займы. Сведения об организации не были внесены в государственные реестры Банка России, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, договоры, заключенные с потребителями, являлись типовыми и содержали одинаковые для всех условия. Срок возврата заемных средств составлял 90 календарных дней с даты фактического предоставления займа, устанавливалась процентная ставка за пользование займом, а также обналичивание средств по государственному сертификату на материнский капитал. Все договоры были обеспечены залогом имущественных прав.



По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов» в отношении ООО «Альянс Инвест». Мировой судья судебного участка № 2 Североуральского судебного района оштрафовал организацию на 200 тыс. руб.



В настоящее время выдача целевых ипотечных займов ООО «Альянс Инвест» не осуществляется, кредитные обязательства, заключенные до выявления правонарушения, исполнены обеими сторонами.

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