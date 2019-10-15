Новости дня

Минюст предлагает сократить срок закрытий кафе за нарушения санитарных норм до 10 суток

УрБК, Москва, 15.10.2019. Минюст предлагает сократить срок приостановления деятельности кафе и ресторанов за нарушения требований СанПиН и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания с 90 до 10 суток. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Ведомство разрабатывает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), совершенствующие нормы об административной ответственности за нарушения в сфере организации общественного питания.



Действующим законодательством за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток. В министерстве считают, что применение такого наказания означает несколько месяцев простоя и может повлечь нарушение обязательств, в том числе выплат по кредитным договорам, сокращение рабочих мест, банкротство организации.



Согласно законопроекту, применение административного приостановления деятельности будет возможно только в случае причинения вреда здоровью человека в результате нарушения микробиологических нормативов безопасности. Максимальный срок административного приостановления будет ограничен десятью сутками. Как добавляют в министерстве, этого времени достаточно для устранения нарушений.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:46</span><br /><strong>Минюст предлагает сократить срок закрытий кафе за нарушения санитарных норм до 10 суток</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 15.10.2019. Минюст предлагает сократить срок приостановления деятельности кафе и ресторанов за нарушения требований СанПиН и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания с 90 до 10 суток. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090593-minyust-predlagaet-sokratit-srok-zakrytiy-kafe-za-narusheniya-sanitarnyh-norm-do-10-sutok.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: