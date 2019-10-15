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Минюст предлагает сократить срок закрытий кафе за нарушения санитарных норм до 10 суток

15 октябрь 2019 (09:46)

УрБК, Москва, 15.10.2019. Минюст предлагает сократить срок приостановления деятельности кафе и ресторанов за нарушения требований СанПиН и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания с 90 до 10 суток. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство разрабатывает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), совершенствующие нормы об административной ответственности за нарушения в сфере организации общественного питания.

Действующим законодательством за нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов в сфере организации общественного питания предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток. В министерстве считают, что применение такого наказания означает несколько месяцев простоя и может повлечь нарушение обязательств, в том числе выплат по кредитным договорам, сокращение рабочих мест, банкротство организации.

Согласно законопроекту, применение административного приостановления деятельности будет возможно только в случае причинения вреда здоровью человека в результате нарушения микробиологических нормативов безопасности. Максимальный срок административного приостановления будет ограничен десятью сутками. Как добавляют в министерстве, этого времени достаточно для устранения нарушений.

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