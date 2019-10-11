Начались общественные обсуждения разработанной по инициативе Группы ЧТПЗ программы благоустройства Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Сегодня в Первоуральске в Инновационном культурном центре состоялось обсуждение комплексной программы благоустройства и развития городской среды, в котором приняли участие лидеры общественного мнения — представители бизнеса, общественных организаций, деятели культуры, журналисты.В рамках мероприятия представители московского «Центра аналитики города» провели презентацию комплексной программы развития Первоуральска, которая была разработана по инициативе Группы ЧТПЗ.«У жителей города сформировался запрос на развитие. Они хотят новых ощущений, новое качество среды, разнообразные сервисы. Те сервисы, за которыми они сегодня ездят в Екатеринбург. Все это разнообразие можно создать и в Первоуральске. Сейчас мы проанализировали достаточно большое количество слоев информации. Это и документы территориального планирования, и транспортную инфраструктуру. Мы посмотрели все узкие места. Даже проанализировали и сняли экологические показатели. Исследовали социально-экономические слои. Выявили основные плюсы, вызовы», — рассказала руководитель региональных проектов «Центра аналитики города» Анна Носова.На первом этапе обсуждений программы благоустройства Первоуральска всех присутствующих экспертов разделили на четыре группы. Каждая из них должна была выписать на листе бумаги основные плюсы и минусы Первоуральска по следующим критериям: городская среда, удобство жизни, культурная политика, имидж города, инфраструктура для молодежи.Главным плюсом Первоуральска эксперты назвали наличие современного индустриального кластера во главе с Группой ЧТПЗ. Это дает городу серьезные конкурентные преимущества.Участники мероприятия также перечислили самые серьезные, по их мнению, проблемы Первоуральска: отсутствие точек притяжения в городе, большой объем ветхого жилья, дефицит парковок, некачественную воду, отсутствие крупного событийного мероприятия, некачественную медицину, слабое развитие малого и среднего бизнеса, плохую экологию и многие другие.На втором этапе обсуждений участникам мероприятия раздали карты Первоуральска. Они должны были обозначить на них объекты, которые, по их мнению, должны появиться в городе в ближайшем будущем. Речь идет о светофорах, зеленых зонах, кафе, велодорожках, детских площадках, пешеходных зонах, новых транспортных маршрутах, территориях для выгула собак.Разработчики программы благоустройства пообещали систематизировать и обобщить все поступившие предложения. Наиболее востребованные и рациональные идеи будут включены в общий документ.Напомним, Группа ЧТПЗ инициировала масштабный проект развития города, который реализуется на основе государственно-частного партнерства. В июне 2019 года компания, правительство Свердловской области, администрация городского округа Первоуральск и «Центр аналитики города» заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и реализации программы благоустройства и развития городских общественных пространств. Инвестиции Группы ЧТПЗ составили более 70 млн руб.