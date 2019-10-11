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Врачи не будут передавать в МВД результаты теста на наркотики кандидатов в водители
11 октябрь 2019 (14:44)
УрБК, Москва, 11.10.2019. Добровольное тестирование кандидатов в водители на психоактивные вещества перед получением или возвратом водительских прав не предполагает, что результаты отправят в полицию для возбуждения административного дела об употреблении наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна.
«В любом случае, если человек сам к нам обратился, и мы наркотики обнаруживаем, мы никуда эти данные не передаем. Но если его уже милиция задержала на дороге, и мы обнаруживаем наркотики, то, конечно, при экспертизе мы эту информацию даем органам МВД», — цитирует агентство эксперта.
По словам врача, факт потребления наркотиков должен подтверждаться химико-токсикологическими лабораториями, и экспресс-теста для этого недостаточно.
Кроме того, тест на определение в крови маркера хронического алкоголизма CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин), который также станет обязательным в России для будущих водителей, не является сам по себе основанием для постановки диагноза «алкоголизм». Диагноз корректно ставить на основании клинических данных, которые обнаруживает врач, уточняет психиатр-нарколог.
«В любом случае, если человек сам к нам обратился, и мы наркотики обнаруживаем, мы никуда эти данные не передаем. Но если его уже милиция задержала на дороге, и мы обнаруживаем наркотики, то, конечно, при экспертизе мы эту информацию даем органам МВД», — цитирует агентство эксперта.
По словам врача, факт потребления наркотиков должен подтверждаться химико-токсикологическими лабораториями, и экспресс-теста для этого недостаточно.
Кроме того, тест на определение в крови маркера хронического алкоголизма CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин), который также станет обязательным в России для будущих водителей, не является сам по себе основанием для постановки диагноза «алкоголизм». Диагноз корректно ставить на основании клинических данных, которые обнаруживает врач, уточняет психиатр-нарколог.
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