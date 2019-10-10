Новости дня

Аэропорт Кольцово возобновил работу после аварийной посадки военного самолета Ан-12

10 октябрь 2019 (18:05)

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Аэропорт Кольцово возобновил работу после аварийной посадки военного самолета Ан-12. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку воздушных, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В настоящее время взлетно-посадочные операции осуществляются без ограничений», — говорится в сообщении.

10 октября с 11.20 до 17.30 в результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово были временно прекращены взлетно-посадочные операции. Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна со взлетно-посадочной полосы.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: