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Аэропорт Кольцово возобновил работу после аварийной посадки военного самолета Ан-12
10 октябрь 2019 (18:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Аэропорт Кольцово возобновил работу после аварийной посадки военного самолета Ан-12. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку воздушных, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В настоящее время взлетно-посадочные операции осуществляются без ограничений», — говорится в сообщении.
10 октября с 11.20 до 17.30 в результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово были временно прекращены взлетно-посадочные операции. Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна со взлетно-посадочной полосы.
«Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку воздушных, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В настоящее время взлетно-посадочные операции осуществляются без ограничений», — говорится в сообщении.
10 октября с 11.20 до 17.30 в результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово были временно прекращены взлетно-посадочные операции. Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна со взлетно-посадочной полосы.
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