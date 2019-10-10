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В Лондоне скончался от инфаркта экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов
10 октябрь 2019 (17:49)
В Лондоне скончался экс-владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов. В столице Великобритании он проходил лечение. Факт смерти Валерия Заводова УрБК подтвердили в Уральском банковском союзе.
«Валерий Геннадьевич скончался в Лондоне от обширного инфаркта. В последнее время он находился там, где лечился от тяжелой продолжительной болезни. Находился у своего сына. Похороны пройдут там же», — отметили в союзе.
На момент смерти Валерию Заводову был 61 год.
Отметим, что в июне этого года ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении Валерия Заводова уголовное дело. Ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями для извлечения выгоды.
Как сообщалось в отчете Агентства по страхованию вкладов, заявление в органы поступило «по факту выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для предприятий, связанных с руководством банка».
Добавим, что 25 октября 2018 года Центральный Банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября 2018 года регулятор подал заявление о банкротстве. Валерий Заводов являлся основным бенефициаром Уралтрансбанка, напрямую ему принадлежали 37,78% акций кредитного учреждения.
«Валерий Геннадьевич скончался в Лондоне от обширного инфаркта. В последнее время он находился там, где лечился от тяжелой продолжительной болезни. Находился у своего сына. Похороны пройдут там же», — отметили в союзе.
На момент смерти Валерию Заводову был 61 год.
Отметим, что в июне этого года ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении Валерия Заводова уголовное дело. Ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями для извлечения выгоды.
Как сообщалось в отчете Агентства по страхованию вкладов, заявление в органы поступило «по факту выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для предприятий, связанных с руководством банка».
Добавим, что 25 октября 2018 года Центральный Банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября 2018 года регулятор подал заявление о банкротстве. Валерий Заводов являлся основным бенефициаром Уралтрансбанка, напрямую ему принадлежали 37,78% акций кредитного учреждения.
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