Важно

В Лондоне скончался от инфаркта экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов

В Лондоне скончался экс-владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов. В столице Великобритании он проходил лечение. Факт смерти Валерия Заводова УрБК подтвердили в Уральском банковском союзе.



«Валерий Геннадьевич скончался в Лондоне от обширного инфаркта. В последнее время он находился там, где лечился от тяжелой продолжительной болезни. Находился у своего сына. Похороны пройдут там же», — отметили в союзе.



На момент смерти Валерию Заводову был 61 год.



Отметим, что в июне этого года ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении Валерия Заводова уголовное дело. Ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями для извлечения выгоды.



Как сообщалось в отчете Агентства по страхованию вкладов, заявление в органы поступило «по факту выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для предприятий, связанных с руководством банка».



Добавим, что 25 октября 2018 года Центральный Банк РФ отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября 2018 года регулятор подал заявление о банкротстве. Валерий Заводов являлся основным бенефициаром Уралтрансбанка, напрямую ему принадлежали 37,78% акций кредитного учреждения.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:49</span><br /><strong>В Лондоне скончался от инфаркта экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В Лондоне скончался экс-владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов. В столице Великобритании он проходил лечение. Факт смерти Валерия Заводова УрБК подтвердили в Уральском банковском союзе.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090523-v-londone-skonchalsya-ot-infarkta-eks-vladelec-uraltransbanka-valeriy-zavodov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: