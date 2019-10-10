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«ММК-МЕТИЗ» продолжает реализацию инвестпрограммы с общим бюджетом 5 млрд рублей
10 октябрь 2019 (17:42)
УрБК, Магнитогорск, 10.10.2019. На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината) продолжается реализация инвестиционной программы с общим бюджетом более 5 млрд руб. Об этом рассказал на прошедшей в Москве 8-й общероссийской конференции «Проволока-крепеж'2019» старший менеджер управления перспективного развития и технического перевооружения ОАО «ММК-МЕТИЗ» Константин Куранов.
По его словам, в 2017 году министерство экономического развития Челябинской области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» заключили контракт на реализацию проекта «Модернизация производства метизной продукции», в рамках которого до 2025 года планируется произвести продукции на 39 млрд руб. Эффект для ОАО «ММК-МЕТИЗ» от применения налоговых льгот составит 423 млн руб.
«Инвестпрограмма рассчитана на 2017-2020 годы. Она включает в себя концентрацию производства на одной производственной площадке (в настоящее время их две) с целью повышения эффективности использования площадей и значительного снижения расхода энергоносителей. За два с половиной года перенесено 120 единиц оборудования. Полное прекращение производства продукции на калибровочной площадке запланировано на IV квартал 2019 года. В результате выполнения программы планируется также развитие энергетической инфраструктуры с внедрением современных энергоэффективных технологий и оборудования. Программа развития также включает ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологического оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, а также калиброванной стали», — сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.
По его словам, в 2017 году министерство экономического развития Челябинской области и ОАО «ММК-МЕТИЗ» заключили контракт на реализацию проекта «Модернизация производства метизной продукции», в рамках которого до 2025 года планируется произвести продукции на 39 млрд руб. Эффект для ОАО «ММК-МЕТИЗ» от применения налоговых льгот составит 423 млн руб.
«Инвестпрограмма рассчитана на 2017-2020 годы. Она включает в себя концентрацию производства на одной производственной площадке (в настоящее время их две) с целью повышения эффективности использования площадей и значительного снижения расхода энергоносителей. За два с половиной года перенесено 120 единиц оборудования. Полное прекращение производства продукции на калибровочной площадке запланировано на IV квартал 2019 года. В результате выполнения программы планируется также развитие энергетической инфраструктуры с внедрением современных энергоэффективных технологий и оборудования. Программа развития также включает ввод в эксплуатацию 75 единиц нового высокотехнологического оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, а также калиброванной стали», — сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.
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