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Из Челябинской области экстрадировали бывшего специалиста Нацбанка Азербайджана
10 октябрь 2019 (14:45)
УрБК, Челябинск, 10.10.2019. На Южном Урале задержан 43-летнего гражданина Азербайджана, который в период с января по декабрь 2008 года присвоил вверенные ему денежные средства на общую сумму более 30 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Гражданин состоял в должности специалиста Национального Банка Азербайджанской Республики, действовал в группе лиц, подготавливая поддельные кредитные дела.
Прокуратура Челябинской области в отношении гражданина, незамедлительно помещенного после задержания под стражу, провела экстрадиционную проверку. По ее результатам заместителем Генерального прокурора Российской Федерации принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам Азербайджанской Республики для привлечения к уголовной ответственности.
Данное решение вступило в законную силу, в связи с чем он передан правоохранительным органам Азербайджанской Республики. За совершение данного преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Гражданин состоял в должности специалиста Национального Банка Азербайджанской Республики, действовал в группе лиц, подготавливая поддельные кредитные дела.
Прокуратура Челябинской области в отношении гражданина, незамедлительно помещенного после задержания под стражу, провела экстрадиционную проверку. По ее результатам заместителем Генерального прокурора Российской Федерации принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам Азербайджанской Республики для привлечения к уголовной ответственности.
Данное решение вступило в законную силу, в связи с чем он передан правоохранительным органам Азербайджанской Республики. За совершение данного преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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