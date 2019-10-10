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Из Челябинской области экстрадировали бывшего специалиста Нацбанка Азербайджана

УрБК, Челябинск, 10.10.2019. На Южном Урале задержан 43-летнего гражданина Азербайджана, который в период с января по декабрь 2008 года присвоил вверенные ему денежные средства на общую сумму более 30 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Гражданин состоял в должности специалиста Национального Банка Азербайджанской Республики, действовал в группе лиц, подготавливая поддельные кредитные дела.



Прокуратура Челябинской области в отношении гражданина, незамедлительно помещенного после задержания под стражу, провела экстрадиционную проверку. По ее результатам заместителем Генерального прокурора Российской Федерации принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам Азербайджанской Республики для привлечения к уголовной ответственности.



Данное решение вступило в законную силу, в связи с чем он передан правоохранительным органам Азербайджанской Республики. За совершение данного преступления ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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