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Минздрав предлагает ликвидировать дефицит медиков за счет трудоустройства врачами мигрантов

10 октябрь 2019 (12:26)

УрБК, Москва, 10.10.2019. В России для ликвидации нехватки врачей могут привлечь мигрантов. С такой инициативой выступил Минздрав России.

По данным Минтруда и Минздрава, сейчас кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. В медучреждениях не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и врачей скорой помощи, пишут «Известия».

Для решения проблемы Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства.

В Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан «список профессий будет корректироваться».

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