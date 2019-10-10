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В Екатеринбурге суд отказал «Росгосстрах Банку» в претензиях к неплатежеспособному заемщику-инвалиду

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. ПАО «Росгосстрах Банк» подал в суд на инвалида II группы за задолженность по кредитному договору, несмотря на наступление страхового случая. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2014 году мужчина оформил кредитную карту в ПАО «Росгосстрах Банк», кредитный лимит которой был установлен в размере 90 тыс. руб., процентная ставка — 26% годовых. Также он застраховал свою жизнь и здоровье в ООО СК «РГС-Жизнь» (в настоящее время — ООО «Капитал Лайф Страхование»). Страховой случай наступил в 2015 году: из-за заболевания заемщику установили II группу инвалидности, которая продлена по настоящее время.



«Понимая, что не может выплачивать деньги по кредиту, заемщик неоднократно обращался в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая и необходимости перечисления страхового возмещения банку. Однако все заявления под разными предлогами страховщиком отклонялись», — говорится в сообщении.



В 2019 году ПАО «Росгосстрах Банк» обратилось с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с инвалида задолженность по кредитному договору в размере 89 тыс. 979 руб., из которых 69 тыс. 260 руб. — основной долг, а остальное — проценты.



Решением суда исковые требования банка были оставлены без удовлетворения. Истец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Тот оставил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:09</span><br /><strong>В Екатеринбурге суд отказал «Росгосстрах Банку» в претензиях к неплатежеспособному заемщику-инвалиду</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. ПАО «Росгосстрах Банк» подал в суд на инвалида II группы за задолженность по кредитному договору, несмотря на наступление страхового случая. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090500-v-ekaterinburge-sud-otkazal-rosgosstrah-banku-v-pretenziyah-k-neplatezhesposobnomu-zaemschiku-invalidu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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