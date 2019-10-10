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В Екатеринбурге суд отказал «Росгосстрах Банку» в претензиях к неплатежеспособному заемщику-инвалиду

10 октябрь 2019 (12:09)

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. ПАО «Росгосстрах Банк» подал в суд на инвалида II группы за задолженность по кредитному договору, несмотря на наступление страхового случая. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В 2014 году мужчина оформил кредитную карту в ПАО «Росгосстрах Банк», кредитный лимит которой был установлен в размере 90 тыс. руб., процентная ставка — 26% годовых. Также он застраховал свою жизнь и здоровье в ООО СК «РГС-Жизнь» (в настоящее время — ООО «Капитал Лайф Страхование»). Страховой случай наступил в 2015 году: из-за заболевания заемщику установили II группу инвалидности, которая продлена по настоящее время.

«Понимая, что не может выплачивать деньги по кредиту, заемщик неоднократно обращался в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая и необходимости перечисления страхового возмещения банку. Однако все заявления под разными предлогами страховщиком отклонялись», — говорится в сообщении.

В 2019 году ПАО «Росгосстрах Банк» обратилось с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с инвалида задолженность по кредитному договору в размере 89 тыс. 979 руб., из которых 69 тыс. 260 руб. — основной долг, а остальное — проценты.

Решением суда исковые требования банка были оставлены без удовлетворения. Истец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Тот оставил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений.

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