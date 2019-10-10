Новости дня
В Екатеринбурге суд отказал «Росгосстрах Банку» в претензиях к неплатежеспособному заемщику-инвалиду
10 октябрь 2019 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. ПАО «Росгосстрах Банк» подал в суд на инвалида II группы за задолженность по кредитному договору, несмотря на наступление страхового случая. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В 2014 году мужчина оформил кредитную карту в ПАО «Росгосстрах Банк», кредитный лимит которой был установлен в размере 90 тыс. руб., процентная ставка — 26% годовых. Также он застраховал свою жизнь и здоровье в ООО СК «РГС-Жизнь» (в настоящее время — ООО «Капитал Лайф Страхование»). Страховой случай наступил в 2015 году: из-за заболевания заемщику установили II группу инвалидности, которая продлена по настоящее время.
«Понимая, что не может выплачивать деньги по кредиту, заемщик неоднократно обращался в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая и необходимости перечисления страхового возмещения банку. Однако все заявления под разными предлогами страховщиком отклонялись», — говорится в сообщении.
В 2019 году ПАО «Росгосстрах Банк» обратилось с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с инвалида задолженность по кредитному договору в размере 89 тыс. 979 руб., из которых 69 тыс. 260 руб. — основной долг, а остальное — проценты.
Решением суда исковые требования банка были оставлены без удовлетворения. Истец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Тот оставил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений.
В 2014 году мужчина оформил кредитную карту в ПАО «Росгосстрах Банк», кредитный лимит которой был установлен в размере 90 тыс. руб., процентная ставка — 26% годовых. Также он застраховал свою жизнь и здоровье в ООО СК «РГС-Жизнь» (в настоящее время — ООО «Капитал Лайф Страхование»). Страховой случай наступил в 2015 году: из-за заболевания заемщику установили II группу инвалидности, которая продлена по настоящее время.
«Понимая, что не может выплачивать деньги по кредиту, заемщик неоднократно обращался в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая и необходимости перечисления страхового возмещения банку. Однако все заявления под разными предлогами страховщиком отклонялись», — говорится в сообщении.
В 2019 году ПАО «Росгосстрах Банк» обратилось с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с инвалида задолженность по кредитному договору в размере 89 тыс. 979 руб., из которых 69 тыс. 260 руб. — основной долг, а остальное — проценты.
Решением суда исковые требования банка были оставлены без удовлетворения. Истец не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Тот оставил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд обязал СК «Выручим!» выплатить екатеринбуржцу более 3,5 млн рублей за застройщика-банкрота
- S&P понизило кредитный рейтинг «ФК Открытие» до «B+»
- Жительница Екатеринбурга отсудила у «Сосьете Женераль Страхование Жизни» более 400 тыс. рублей
- Компанию «АльфаСтрахование-Жизнь» суд обязал вернуть клиенту часть страховой премии
- Негосударственный пенсионный фонд «Русь» обвинил ОАО «Альфа-Страхование» в неисполнении обязательств по добровольному страхованию средств пенсионного резерва