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На ЕВРАЗ НТМК состоялись комплексные учения по гражданской обороне

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. На ЕВРАЗ НТМК состоялись комплексные учения по гражданской обороне, в которых приняли участие несколько сотен сотрудников комбината и дочерних предприятий. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



В течение двух дней сотрудники отрабатывали порядок действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, развертывании сборных эвакуационных пунктов, укрытии персонала в защитных сооружениях, выдачу индивидуальных средств защиты.



«Самый масштабный этап учений прошел на территории теплоэлектроцентрали. По легенде, в котельном отделении паровоздушной станции № 2 произошла утечка, а затем и возгорание газа, несколько человек не смогли покинуть здание. По тревоге на место прибыли экстренные службы комбината и пожарная охрана», — говорится в сообщении.



«В ходе этих учений отработали взаимодействие экстренных служб. Считаю, что с задачей справились. Все подразделения продемонстрировали оперативность, хорошие навыки, слаженность, устойчивое управление в действиях при ликвидации чрезвычайных ситуаций», — рассказал начальник управления ГО и ЧС Юрий Власов.



Во второй день учений свои навыки продемонстрировали санитарные дружины комбината. В них входят сотрудники различных подразделений предприятия, которые умеют оказывать медицинскую помощь в очагах ядерного, химического и других заражений.



В результате первое и третье место заняли сандружины центральной лаборатории комбината, второе — работники цеха прокатки широкополочных балок.

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