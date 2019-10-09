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«МегаФон» повысил кэшбэк до 30% с затрат на услуги связи
9 октябрь 2019 (13:20)
УрБК, Москва, 09.10.2019. «МегаФон» предложил абонентам получать повышенный кэшбэк за лояльность. Чем дольше абонент пользуется услугами оператора связи, тем больше бонусов можно получить обратно на счет.
По сообщению пресс-службы «МегаФона», максимальный размер кэшбэка в 30% установлен на новых тарифах «Включайся!». Треть расходов от абонентских платежей и оплаты роуминга могут вернуть те, кто пользуется одним номером в течение двух лет.
Стартовый размер кэшбэка 10% предусмотрен для тех, кто только перешел на «МегаФон» и обслуживается до трех месяцев. Потом он вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев — до 20%, от 12 до 24 месяцев — составит 25%.
«Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с «МегаФон». И если абонент переходил с тарифа на тариф, стаж все равно копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге», — отмечает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.
Использовать кэшбэк можно на безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, sms, доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. А также покупку книг, фильмов, музыки в приложениях или гаджетов в салонах и интернет-магазине «МегаФона». Всего порядка 20 позиций.
По сообщению пресс-службы «МегаФона», максимальный размер кэшбэка в 30% установлен на новых тарифах «Включайся!». Треть расходов от абонентских платежей и оплаты роуминга могут вернуть те, кто пользуется одним номером в течение двух лет.
Стартовый размер кэшбэка 10% предусмотрен для тех, кто только перешел на «МегаФон» и обслуживается до трех месяцев. Потом он вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев — до 20%, от 12 до 24 месяцев — составит 25%.
«Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с «МегаФон». И если абонент переходил с тарифа на тариф, стаж все равно копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге», — отмечает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.
Использовать кэшбэк можно на безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, sms, доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. А также покупку книг, фильмов, музыки в приложениях или гаджетов в салонах и интернет-магазине «МегаФона». Всего порядка 20 позиций.
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