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«МегаФон» повысил кэшбэк до 30% с затрат на услуги связи

УрБК, Москва, 09.10.2019. «МегаФон» предложил абонентам получать повышенный кэшбэк за лояльность. Чем дольше абонент пользуется услугами оператора связи, тем больше бонусов можно получить обратно на счет.



По сообщению пресс-службы «МегаФона», максимальный размер кэшбэка в 30% установлен на новых тарифах «Включайся!». Треть расходов от абонентских платежей и оплаты роуминга могут вернуть те, кто пользуется одним номером в течение двух лет.



Стартовый размер кэшбэка 10% предусмотрен для тех, кто только перешел на «МегаФон» и обслуживается до трех месяцев. Потом он вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев — до 20%, от 12 до 24 месяцев — составит 25%.



«Стаж абонента считается не от момента перехода на новый тариф, а от даты заключения договора с «МегаФон». И если абонент переходил с тарифа на тариф, стаж все равно копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге», — отмечает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.



Использовать кэшбэк можно на безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, sms, доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. А также покупку книг, фильмов, музыки в приложениях или гаджетов в салонах и интернет-магазине «МегаФона». Всего порядка 20 позиций.

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