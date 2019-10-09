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В Миассе будут судить бывшего главу городского округа по обвинению в покушении на получение взятки

УрБК, Челябинск, 09.10.2019. Уголовное дело в отношении бывшего главы Миасского городского округа Геннадия Васькова, способствовавшего хищению бюджетных денежных средств, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Он обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий», части 3 статьи 30, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение взятки в крупном размере».



«Злоумышленник в 2017 году, узнав о незаконных действиях иных лиц при реализации федеральной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», предложил передать ему 1 млн руб. за создание условий, гарантирующих заключение муниципального контракта на приобретение здания для детского сада за счет бюджетных средств по существенно завышенной цене, непригодного для использования по целевому назначению», — говорится в сообщении.



Геннадий Васьков подписал разрешение на строительство — реконструкцию объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод здания для детского сада в эксплуатацию. Благодаря этому после продажи здания, непригодного для использования по целевому назначению, злоумышленники получили 24 млн руб.



Взятку бывшему главе городского округа должны были передать после перечисления денежных средств по контракту, однако другие участники хищения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.



Дело направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд Челябинской области. Уголовные дела в отношении пяти лиц, совершивших хищение бюджетных средств, ранее направлены для рассмотрения в суд.

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