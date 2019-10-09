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За год запасы угля у свердловских потребителей выросли в 1,5 раза
9 октябрь 2019 (11:31)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. По состоянию на 1 октября запасы угля у потребителей в Свердловской области составили 1 млн 852 тыс. т, топочного мазута — 175,6 тыс. т. Об этом сообщает Свердловскстат.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года запасы угля на Среднем Урале увеличились на 51,1%, топочного мазута — на 0,9%.
«С учетом сложившегося в сентябре 2019 года среднесуточного расхода топлива созданные на 1 октября 2019 года запасы угля могут обеспечить работу организаций области в течение 39 дней, топочного мазута — в течение 1 тыс. 34 дней», — говорится в сообщении.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года запасы угля на Среднем Урале увеличились на 51,1%, топочного мазута — на 0,9%.
«С учетом сложившегося в сентябре 2019 года среднесуточного расхода топлива созданные на 1 октября 2019 года запасы угля могут обеспечить работу организаций области в течение 39 дней, топочного мазута — в течение 1 тыс. 34 дней», — говорится в сообщении.
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