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Всемирный банк ожидает снижения роста экономики России в 2019 году до 1%
9 октябрь 2019 (09:42)
УрБК, Москва, 09.10.2019. Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,2 до 1%. По сообщению издания «Прайм», ранее прогноз на 2020 год был понижен с 1,8 до 1,7%, на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%. Как утверждается, это связано в том числе с сохранением экономических санкций.
Производственная активность замедлилась в первой половине 2019 года из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Загрязнение ключевых трубопроводов, идущих в Европу, также оказало давление на производство энергоносителей.
Кроме того, в июне Всемирный банк также понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Отмечалось, что рост экономики России ускорился до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовые рынки.
Производственная активность замедлилась в первой половине 2019 года из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Загрязнение ключевых трубопроводов, идущих в Европу, также оказало давление на производство энергоносителей.
Кроме того, в июне Всемирный банк также понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Отмечалось, что рост экономики России ускорился до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовые рынки.
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