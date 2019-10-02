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В Екатеринбурге у контрабандиста изъяли в пользу государства 35 тыс. долл. США и 57 тыс. узбекских сумов

2 октябрь 2019 (12:18)

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. В Екатеринбурге судебные приставы пополнили казну Российской Федерации на 35 тыс. долл. США и 57 тыс. узбекских сумов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.

«Гражданин совершил контрабанду наличных денежных средств в крупном размере. Он поместил в сумку и внутренние карманы личной одежды деньги в размере 35 тыс. долл. США и 57 тыс. сумов. Имея при себе авиабилет «Екатеринбург — Ташкент», он умышленно не стал заполнять таможенную декларацию, а направился по «зеленому» коридору к таможенному контролю международного терминала аэропорта Кольцово, предназначенного для контроля за вывозом товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. Довести свой умысел до конца нарушитель не смог, поскольку в ходе проведения выборочного контроля пассажиров рейса в Ташкент был остановлен сотрудниками таможни», — говорится в сообщении.

Судом гражданин признан виновным по части 1 статьи 200-1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Ему назначено наказание в виде уголовного штрафа 100 тыс. руб. Денежные средства в размере 2 млн 316 тыс. руб. по курсу иностранных валют Банка России конфискованы в пользу государства.

Ленинским районным отделом судебных приставов УФССП России по Свердловской области уголовный штраф с гражданина взыскан в полном объеме. Конфискованные вещественные доказательства судебные приставы передали в Федеральное казначейство. В настоящее время денежные средства зачислены в доход государства.

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