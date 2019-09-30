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МинЖКХ Свердловской области открывает «горячую линию» по качеству теплоснабжения
30 сентябрь 2019 (11:08)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области с 1 октября начинает работать «горячая линия» по качеству теплоснабжения потребителей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Обратиться на нее жители области смогут в будние дни с 09.00 до 18.00 по телефону: (343) 358-18-10.
Согласно данным на вечер 29 сентября, стопроцентное теплоснабжение жилищного фонда обеспечено в 88 муниципальных образованиях, объектах соцсферы — в 93 территориях. В целом по области отапливается 85,095 млн кв. м. жилья (95,5%) и 5 тыс. 817 учреждений социальной сферы (99,3%): 1 тыс. 67 школ (99,63%), 1 тыс. 640 детских дошкольных учреждений (99,39%), 1 тыс. 86 учреждений здравоохранения (99,09%), 1 тыс. 115 учреждений культуры (98,94%), 162 интерната (100 %) и 747 прочих учреждений социальной сферы (99,07%).
В муниципалитетах Восточного, Южного и Горнозаводского управленческих округов потребители подключены в полном объеме.
По Западному управленческому округу без тепла остается несколько домов (0,5%) в Первоуральске. По данным администрации, дома находятся в управлении ТСЖ и для удобства расчетов подали заявки на подключение с 1 октября.
В Северном управленческом округе не подключены два многоквартирных дома в Серове (идут работы по стоякам), а также один многоквартирный дом и десять коттеджей в Сосьве. В первом случае идет ремонт системы теплоснабжения, во втором — производится подключение к новой теплотрассе. Начать подачу тепла жителям планируют 1 октября.
По сообщению департамента информационной политики, в Екатеринбурге к вечеру 29 сентября без отопления оставалось неподключенным 10% жилого фонда и 3,6% соцкультбыта. По данным муниципалитета, подача тепла осуществляется по графику, и подавляющее большинство неподключенных домов — ТСЖ, подавшие заявки на подключение с 1 октября.
С 23 сентября в муниципальных образованиях Свердловской области работают «горячие линии» по пуску тепла потребителям. Номера телефонов можно узнать на сайтах органов местного самоуправления и на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ: http://energy.midural.ru/obr-gr/telefony-gorjachej-linii.
Обратиться на нее жители области смогут в будние дни с 09.00 до 18.00 по телефону: (343) 358-18-10.
Согласно данным на вечер 29 сентября, стопроцентное теплоснабжение жилищного фонда обеспечено в 88 муниципальных образованиях, объектах соцсферы — в 93 территориях. В целом по области отапливается 85,095 млн кв. м. жилья (95,5%) и 5 тыс. 817 учреждений социальной сферы (99,3%): 1 тыс. 67 школ (99,63%), 1 тыс. 640 детских дошкольных учреждений (99,39%), 1 тыс. 86 учреждений здравоохранения (99,09%), 1 тыс. 115 учреждений культуры (98,94%), 162 интерната (100 %) и 747 прочих учреждений социальной сферы (99,07%).
В муниципалитетах Восточного, Южного и Горнозаводского управленческих округов потребители подключены в полном объеме.
По Западному управленческому округу без тепла остается несколько домов (0,5%) в Первоуральске. По данным администрации, дома находятся в управлении ТСЖ и для удобства расчетов подали заявки на подключение с 1 октября.
В Северном управленческом округе не подключены два многоквартирных дома в Серове (идут работы по стоякам), а также один многоквартирный дом и десять коттеджей в Сосьве. В первом случае идет ремонт системы теплоснабжения, во втором — производится подключение к новой теплотрассе. Начать подачу тепла жителям планируют 1 октября.
По сообщению департамента информационной политики, в Екатеринбурге к вечеру 29 сентября без отопления оставалось неподключенным 10% жилого фонда и 3,6% соцкультбыта. По данным муниципалитета, подача тепла осуществляется по графику, и подавляющее большинство неподключенных домов — ТСЖ, подавшие заявки на подключение с 1 октября.
С 23 сентября в муниципальных образованиях Свердловской области работают «горячие линии» по пуску тепла потребителям. Номера телефонов можно узнать на сайтах органов местного самоуправления и на официальном сайте министерства энергетики и ЖКХ: http://energy.midural.ru/obr-gr/telefony-gorjachej-linii.
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