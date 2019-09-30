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В Екатеринбурге детский сад выиграл федеральный грант на сумму более 4 млн рублей
30 сентябрь 2019 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Екатеринбурге детский сад № 154 Орджоникидзевского района одержал победу в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета для реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Об этом сообщается на официальном портале города.
«Сумма гранта составляет 4 млн 280 тыс. руб. Именно эти средства пойдут на развитие службы патронатных нянь», — рассказала заведующая детского сада № 154 Вера Соломенникова.
Специалисты центра будут осуществлять педагогический патронат семей, имеющих детей дошкольного возраста. За 2020 год они окажут не менее 10 тыс. 80 услуг, согласно предварительной записи, по месту жительства семьи или при посещении центра.
Ресурсный центр «Педагогический патронаж» заключает договор о взаимодействии с комитетом социальной политики администрации города Екатеринбурга для формирования базы семей, нуждающихся в педагогическом патронате в первую очередь: одинокие родители, многодетные семьи, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогический патронат как вариативная форма дошкольного образования будет доступна жителям Екатеринбурга с 1 января 2020 года.
«Сумма гранта составляет 4 млн 280 тыс. руб. Именно эти средства пойдут на развитие службы патронатных нянь», — рассказала заведующая детского сада № 154 Вера Соломенникова.
Специалисты центра будут осуществлять педагогический патронат семей, имеющих детей дошкольного возраста. За 2020 год они окажут не менее 10 тыс. 80 услуг, согласно предварительной записи, по месту жительства семьи или при посещении центра.
Ресурсный центр «Педагогический патронаж» заключает договор о взаимодействии с комитетом социальной политики администрации города Екатеринбурга для формирования базы семей, нуждающихся в педагогическом патронате в первую очередь: одинокие родители, многодетные семьи, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогический патронат как вариативная форма дошкольного образования будет доступна жителям Екатеринбурга с 1 января 2020 года.
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