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Товарный знак интернет-магазина «Е96.RU» выставили на торги с начальной ценой почти в 400 млн рублей

25 сентябрь 2019 (11:46)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Товарный знак интернет-магазина «Е96.RU» выставили на аукцион. Соответствующая информация опубликована на портале «Центр дистанционных торгов».

Заявки можно подавать до 30 ноября 2019 года. Начальная цена торгов — 387,8 млн руб.

Ранее на торги были выставлены товарно-материальные ценности компании с начальной ценой 464 тыс. руб.

Отметим, что в начале 2018 года интернет-магазин «Е96.RU» прекратил принимать заказы. В мае того же года было подано заявление о признании компании банкротом.

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