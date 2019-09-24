Екатеринбург готов к опросу

Общегородской опрос по выбору места для строительства собора святой Екатерины состоится 13 октября. За дату и порядок проведения волеизъявления сегодня, 24 сентября, проголосовало большинство депутатов гордумы. Также решено, что созданная весной рабочая группа по выбору площадок и выработке формата опроса продолжит работу для решения других общественно-значимых для Екатеринбурга вопросов.Проект решения о порядке проведения опроса представил глава аппарата горадминистрации Илья Захаров. Он напомнил, что такой опрос пройдет в Екатеринбурге впервые, что придает ему особую значимость.По словам Захарова, сначала на опрос предлагались три площадки: на улице Горького, 17 (бывший Приборостроительный завод), место за Макаровским мостом и территория на пересечении улиц Фурманова — Белинского. Относительно нее Илья Захаров сообщил, что Росимущество уведомило власти Екатеринбурга о том, что высвободить территорию из федерального имущества в муниципальное ведение не представляется возможным. Соответственно, под застройку его использовать нельзя, и этот участок земли на опрос вынесен не будет.По словам главы аппарата, чтобы опрос был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 1% избирателей, прописанных в Екатеринбурге. Это не менее 10 тыс. 800 человек. Организацией и проведением мероприятия займется городская избирательная комиссия, так как она имеет опыт в проведении выборов, а другого подходящего для этих целей органа нет.«При этом мы исходили из экономии финансовых ресурсов, поэтому стоимость опроса составит, по нашим расчетам, 6 млн рублей», — указал Илья Захаров. Он пояснил, что средства пойдут на оплату работы специалистов комиссии и сотрудников участков, организацию видеонаблюдения, закупку канцтоваров и прочие нужды.Глава города Александр Высокинский пояснил, что предложенная ранее территория на пересечении Фурманова — Белинского будет дальше служить городу в качестве зеленой зоны — ее переведут в категорию ТОП-1. Что касается площадки за Макаровским мостом, то с точки зрения градостроительной ситуации на Челюскинцев построить собор святой Екатерины возможно, но для этого там может потребоваться отселение граждан.Относительно участка на Горького, 17 глава Екатеринбурга отметил, что в этом месте в планах благотворителей было строительство большого русского культурного центра. «И мы увязываем два этих проекта в один. Также планируется затронуть квартал писателей», — указал Александр Высокинский.Высказанные некоторыми депутатами предложения отказаться от опроса провалились при голосовании. То же самое произошло с инициативами лидера группы «Парки и скверы», депутата Константина Киселева, который сегодня снова призвал включить в опросные листы графу «против всех мест». Голосовать за его предложения депутаты отказались. В результате представленный властями Екатеринбурга проект решения о проведении опроса был поддержан большинством голосов.По итогам заседания Александр Высокинский еще раз напомнил, что опрос пройдет в субботу, 13 октября. Желающие участвовать в нем горожане в возрасте от 18 лет, с екатеринбургской пропиской, будут приходить на участки с паспортом. «Их запишут, чтобы второй раз эти люли проголосовать уже не смогли. После ящики привезут в избирком, в полночь начнут подсчет голосов», — пояснил глава города.При этом Александр Высокинский выразил недоумение позицией и поведением некоторых общественников: «Удивляет позиция, когда все они говорили: «Мы за храм». Я уже говорил, что епархия проявляет мудрую позицию — благотворители и паства будут решать. За храм выступает община, а строят и землю дают благотворители. Поэтому и нет пункта «против». Ведь летом договорились, что храм нужен».При этом он удивился тому, что общественные представители вышли из состава рабочей группы. И напомнил, что ее создали четыре силы — власти, гордума, епархия и общественники.«Считаю, что надо добиться иммунитета политическому экстремизму. Надо разбираться: кто-то работает, а кто-то раскачивает. Мы дали возможность все организовать, теперь пойдет градостроительный процесс. Когда мы говорили, организуйте опрос, теперь идет подмена, — констатировал Высокинский. — Так не бывает: один несет ответственность, другой приходит факультативно. Созданная нами рабочая группа решит еще не один вопрос. Могут меняться общественники, а горадминистрация и гордума никуда не денутся».Председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев согласился, что предложения отказаться от опроса и выступить против строительства собора были малочисленны.«Думаю, это искусственный протест. Все параметры проговорены, мы с мая ведем консультации. Да, есть число недовольных граждан, но это не значит, что параметры опроса будут нелегитимны. Мы закладываем фундамент прямой демократии в нашем городе», — заявил депутат.По мнению лидера группы «Чайф», почетного гражданина Екатеринбурга Владимира Шахрина, опрос нужен жителям. «В обществе есть разные мнения по поводу строительства храма. И опрос даст возможность высказаться всем горожанам вне зависимости от той или иной точки зрения. Я готов принять любое мнение, место, которое наберет наибольшее количество голосов», — заявил музыкант.Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин также указал на важность предстоящей процедуры. По его словам, опрос о выборе места для строительства храма — один из примеров создания атмосферы согласия и дружелюбия.«Жители города спокойно и свободно смогут выбрать то место, которое, по их мнению, является наиболее удачным. В этом и заключается смысл демократии, поэтому полностью поддерживаю это решение гордумы, общественности, просто неравнодушных граждан», — отметил Александр Левин.Добавим, что еще предстоит решить вопрос с организацией видеонаблюдения на каждом из 51 участка для голосования. По словам Ильи Захарова, этот вопрос сейчас прорабатывается, компания «Ростелеком» сообщила, что не против организовать эту возможность на участках. Это позволит сделать опрос еще более прозрачным, повысить к нему доверие со стороны жителей города.Также дорабатывается порядок допуска на участки наблюдателей. «Избирательная комиссия разрабатывает проект, хотим ограничить по четыре наблюдателя на один участок, чтобы не мешать процессу. Кто успеет, тот попадет», — заверил УрБК глава аппарата горадминистрации.То же касается обеспечения мер безопасности на участках. Ввиду того, что речь идет о проведении общегородского мероприятия, власти Екатеринбурга официально обратятся в полицию за помощью в организации мер безопасности в местах его проведения.