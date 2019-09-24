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Депутаты ЕГД приняли решение о проведении общегородского опроса граждан по строительству собора святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Сегодня, 24 сентября, на заседании Екатеринбургской городской думы депутаты приняли решение о проведении общегородского опроса, в ходе которого будет выбрано место строительства собора святой Екатерины.



Предполагается, что голосование пройдет 13 октября в 51 специальном пункте, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в опросе смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в Екатеринбурге.



Напомним, что глава города Александр Высокинский 12 сентября 2019 года внес на рассмотрение в гордуму проект решения о назначении опроса граждан по выбору площадки для строительства собора святой Екатерины.



После этого, 20 сентября, члены рабочей группы приняли решение исключить из общего списка площадку на пересечении улиц Фурманова — Белинского. Таким образом, на обсуждение вынесено две территории: улица Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом».

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