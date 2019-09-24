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Лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин поддержал проведение общегородского опроса по строительству cобора святой Екатерины
24 сентябрь 2019 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Лидер рок-группы «Чайф», почетный гражданин Екатеринбурга Владимир Шахрин поддержал идею организации и проведения общегородского опроса по выбору площадки под строительство cобора святой великомученицы Екатерины в уральской столице. Соответствующая информация опубликована на официальном портале Екатеринбурга.
«Эта идея уже давно витала в воздухе, напрашивалась сама собой. Очевидно, что опрос нужен жителям. Очевидно, что в обществе есть разные мнения по поводу строительства храма. И опрос даст возможность высказаться всем горожанам вне зависимости от той или иной точки зрения», — считает Владимир Шахрин.
По его мнению, главным итогом проведения опроса должно стать согласие меньшинства с мнением большинства.
«Я готов принять любое мнение, место, которое наберет наибольшее количество голосов. Я уверен, что горожане в состоянии принять решение, и оно будет компромиссным и консолидированным. Еще очень важно, что это решение будет оптимальным», — отметил музыкант.
Глава города Александр Высокинский 12 сентября 2019 года внес на рассмотрение в гордуму проект решения о назначении опроса граждан по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. Предполагается, что голосование пройдёт на 44 специальных пунктах, за каждым из которых будет закреплён перечень адресов. Принять участие в опросе смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в Екатеринбурге.
«Эта идея уже давно витала в воздухе, напрашивалась сама собой. Очевидно, что опрос нужен жителям. Очевидно, что в обществе есть разные мнения по поводу строительства храма. И опрос даст возможность высказаться всем горожанам вне зависимости от той или иной точки зрения», — считает Владимир Шахрин.
По его мнению, главным итогом проведения опроса должно стать согласие меньшинства с мнением большинства.
«Я готов принять любое мнение, место, которое наберет наибольшее количество голосов. Я уверен, что горожане в состоянии принять решение, и оно будет компромиссным и консолидированным. Еще очень важно, что это решение будет оптимальным», — отметил музыкант.
Глава города Александр Высокинский 12 сентября 2019 года внес на рассмотрение в гордуму проект решения о назначении опроса граждан по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. Предполагается, что голосование пройдёт на 44 специальных пунктах, за каждым из которых будет закреплён перечень адресов. Принять участие в опросе смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в Екатеринбурге.
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