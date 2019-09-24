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Группа ЧТПЗ поставила трубы для строительства Амурской ТЭС
24 сентябрь 2019 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Группа ЧТПЗ поставила партию труб для строительства систем газопроводов и водопроводов Амурской теплоэлектростанции (Амурская ТЭС). Продукция изготовлена на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, заказ включает 2,5 тыс. т бесшовных и сварных труб. Продукция диаметром от 108 до 720 мм будет применяться для прокладки циркуляционного водопровода, а диаметром от 720 до 1220 мм с трехслойным наружным антикоррозионным покрытием — для строительства ветки, соединяющей Амурскую ТЭС с газопроводом «Сила Сибири».
«Группа ЧТПЗ успешно сотрудничает с крупнейшими отечественными компаниями энергетического комплекса и обладает всеми компетенциями изготовления труб для ТЭС в России и за рубежом. Сортамент продукции Группы ЧТПЗ позволяет предложить генерирующим компаниям трубы с различными техническими характеристиками, подходящими под требования даже самых сложных объектов клиентов», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Амурская теплоэлектростанция мощностью 160 МВт будет обеспечивать потребность Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ) в энергоресурсах. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших предприятий по переработке природного газа в мире. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», для которого Группа ЧТПЗ поставила более 30 тыс. т трубной продукции.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, заказ включает 2,5 тыс. т бесшовных и сварных труб. Продукция диаметром от 108 до 720 мм будет применяться для прокладки циркуляционного водопровода, а диаметром от 720 до 1220 мм с трехслойным наружным антикоррозионным покрытием — для строительства ветки, соединяющей Амурскую ТЭС с газопроводом «Сила Сибири».
«Группа ЧТПЗ успешно сотрудничает с крупнейшими отечественными компаниями энергетического комплекса и обладает всеми компетенциями изготовления труб для ТЭС в России и за рубежом. Сортамент продукции Группы ЧТПЗ позволяет предложить генерирующим компаниям трубы с различными техническими характеристиками, подходящими под требования даже самых сложных объектов клиентов», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Амурская теплоэлектростанция мощностью 160 МВт будет обеспечивать потребность Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ) в энергоресурсах. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших предприятий по переработке природного газа в мире. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», для которого Группа ЧТПЗ поставила более 30 тыс. т трубной продукции.
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