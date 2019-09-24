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Группа ЧТПЗ поставила трубы для строительства Амурской ТЭС

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Группа ЧТПЗ поставила партию труб для строительства систем газопроводов и водопроводов Амурской теплоэлектростанции (Амурская ТЭС). Продукция изготовлена на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, заказ включает 2,5 тыс. т бесшовных и сварных труб. Продукция диаметром от 108 до 720 мм будет применяться для прокладки циркуляционного водопровода, а диаметром от 720 до 1220 мм с трехслойным наружным антикоррозионным покрытием — для строительства ветки, соединяющей Амурскую ТЭС с газопроводом «Сила Сибири».



«Группа ЧТПЗ успешно сотрудничает с крупнейшими отечественными компаниями энергетического комплекса и обладает всеми компетенциями изготовления труб для ТЭС в России и за рубежом. Сортамент продукции Группы ЧТПЗ позволяет предложить генерирующим компаниям трубы с различными техническими характеристиками, подходящими под требования даже самых сложных объектов клиентов», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



Амурская теплоэлектростанция мощностью 160 МВт будет обеспечивать потребность Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ) в энергоресурсах. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших предприятий по переработке природного газа в мире. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», для которого Группа ЧТПЗ поставила более 30 тыс. т трубной продукции.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:24</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ поставила трубы для строительства Амурской ТЭС</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Группа ЧТПЗ поставила партию труб для строительства систем газопроводов и водопроводов Амурской теплоэлектростанции (Амурская ТЭС). Продукция изготовлена на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090091-gruppa-chtpz-postavila-truby-dlya-stroitelstva-amurskoy-tes.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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