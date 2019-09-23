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В 2020 году в Екатеринбурге переложат 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения
23 сентябрь 2019 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которой обсуждался ход благоустройства уральской столицы. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Глава региона обратил внимание на необходимость тщательного отбора подрядчиков: строители должны обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех уличных работ.
«В городе дан старт большой программе по благоустройству в рамках подготовки к 300-летию. Выделены серьезные деньги. И мы, конечно, должны контролировать, как ведется освоение этих средств. К 300-летию города мы должны реализовать проекты, связанные с благоустройством парков, скверов, улиц, для этого необходимо использовать самые передовые технологии, начиная уже с проектирования. Если потребуется, можем скорректировать наш план», — подчеркнул губернатор.
В свою очередь, Александр Высокинский проинформировал, что в плановом режиме идет ремонт городских улиц, все работы должны быть завершены в ноябре. До конца этого месяца сдаются объекты благоустройства на городской набережной в районе улицы Горького. По словам главы Екатеринбурга, пришлось внести корректировки в план благоустройства парка Зеленая роща — из-за необходимости проведения дополнительных археологических изысканий, но в целом работы там не останавливаются.
«Первая задача, которая сейчас стоит — работа с подрядчиками. То, как сегодня они работают, нас не устраивает, нам на следующий год нужно менять подходы, систему работы с подрядчиками с точки зрения проведения конкурсов», — сказал Александр Высокинский.
Кроме того, глава Екатеринбурга отметил, что городские власти не планируют продолжать сотрудничество в следующем году с подрядчиками, которые не справились с работой в этом году.
В планах города на следующий год — «одеть» в гранит тротуары всей центральной части города, переложить 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения, начать комплексную реконструкцию улицы Малышева с ремонтом фасадов, обновлением освещения, тротуаров и ограждений.
«Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, не всегда удобно», — добавил Александр Высокинский.
Глава региона обратил внимание на необходимость тщательного отбора подрядчиков: строители должны обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех уличных работ.
«В городе дан старт большой программе по благоустройству в рамках подготовки к 300-летию. Выделены серьезные деньги. И мы, конечно, должны контролировать, как ведется освоение этих средств. К 300-летию города мы должны реализовать проекты, связанные с благоустройством парков, скверов, улиц, для этого необходимо использовать самые передовые технологии, начиная уже с проектирования. Если потребуется, можем скорректировать наш план», — подчеркнул губернатор.
В свою очередь, Александр Высокинский проинформировал, что в плановом режиме идет ремонт городских улиц, все работы должны быть завершены в ноябре. До конца этого месяца сдаются объекты благоустройства на городской набережной в районе улицы Горького. По словам главы Екатеринбурга, пришлось внести корректировки в план благоустройства парка Зеленая роща — из-за необходимости проведения дополнительных археологических изысканий, но в целом работы там не останавливаются.
«Первая задача, которая сейчас стоит — работа с подрядчиками. То, как сегодня они работают, нас не устраивает, нам на следующий год нужно менять подходы, систему работы с подрядчиками с точки зрения проведения конкурсов», — сказал Александр Высокинский.
Кроме того, глава Екатеринбурга отметил, что городские власти не планируют продолжать сотрудничество в следующем году с подрядчиками, которые не справились с работой в этом году.
В планах города на следующий год — «одеть» в гранит тротуары всей центральной части города, переложить 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения, начать комплексную реконструкцию улицы Малышева с ремонтом фасадов, обновлением освещения, тротуаров и ограждений.
«Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, не всегда удобно», — добавил Александр Высокинский.
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