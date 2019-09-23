Новости дня

В 2020 году в Екатеринбурге переложат 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которой обсуждался ход благоустройства уральской столицы. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Глава региона обратил внимание на необходимость тщательного отбора подрядчиков: строители должны обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех уличных работ.



«В городе дан старт большой программе по благоустройству в рамках подготовки к 300-летию. Выделены серьезные деньги. И мы, конечно, должны контролировать, как ведется освоение этих средств. К 300-летию города мы должны реализовать проекты, связанные с благоустройством парков, скверов, улиц, для этого необходимо использовать самые передовые технологии, начиная уже с проектирования. Если потребуется, можем скорректировать наш план», — подчеркнул губернатор.



В свою очередь, Александр Высокинский проинформировал, что в плановом режиме идет ремонт городских улиц, все работы должны быть завершены в ноябре. До конца этого месяца сдаются объекты благоустройства на городской набережной в районе улицы Горького. По словам главы Екатеринбурга, пришлось внести корректировки в план благоустройства парка Зеленая роща — из-за необходимости проведения дополнительных археологических изысканий, но в целом работы там не останавливаются.



«Первая задача, которая сейчас стоит — работа с подрядчиками. То, как сегодня они работают, нас не устраивает, нам на следующий год нужно менять подходы, систему работы с подрядчиками с точки зрения проведения конкурсов», — сказал Александр Высокинский.



Кроме того, глава Екатеринбурга отметил, что городские власти не планируют продолжать сотрудничество в следующем году с подрядчиками, которые не справились с работой в этом году.



В планах города на следующий год — «одеть» в гранит тротуары всей центральной части города, переложить 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения, начать комплексную реконструкцию улицы Малышева с ремонтом фасадов, обновлением освещения, тротуаров и ограждений.



«Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, не всегда удобно», — добавил Александр Высокинский.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:43</span><br /><strong>В 2020 году в Екатеринбурге переложат 100 км теплосетей и около 50 км сетей водоснабжения</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которой обсуждался ход благоустройства уральской столицы. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090083-v-2020-godu-v-ekaterinburge-perelozhat-100-km-teplosetey-i-okolo-50-km-setey-vodosnabzheniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: