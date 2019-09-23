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В Екатеринбурге началась регистрация на форум «Города России 2030»
23 сентябрь 2019 (14:26)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге объявили о старте регистрации на четвертый общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030». Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Мероприятие будет проходить с 13 по 14 ноября 2019 года. Его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, а также Ассоциация «Города Урала».
Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку на официальном портале IV Общероссийского форума «Города России 2030: территория проектов».
В нынешнем году поддержку форуму выразили: комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, фонд «Институт экономики города».
Первый Общероссийский форум стратегического развития состоялся в Екатеринбурге в 2016 году и прошел под девизом «Города России 2030: пространство для жизни». В 2017 году форум проводился второй раз под девизом «Города России 2030: перекрёстки возможностей» и собрал около 1 тыс. человек из 84 муниципальных образований 14 субъектов РФ, в том числе 60 глав муниципалитетов и представителей органов местного самоуправления.
Мероприятие будет проходить с 13 по 14 ноября 2019 года. Его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, а также Ассоциация «Города Урала».
Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку на официальном портале IV Общероссийского форума «Города России 2030: территория проектов».
В нынешнем году поддержку форуму выразили: комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, фонд «Институт экономики города».
Первый Общероссийский форум стратегического развития состоялся в Екатеринбурге в 2016 году и прошел под девизом «Города России 2030: пространство для жизни». В 2017 году форум проводился второй раз под девизом «Города России 2030: перекрёстки возможностей» и собрал около 1 тыс. человек из 84 муниципальных образований 14 субъектов РФ, в том числе 60 глав муниципалитетов и представителей органов местного самоуправления.
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