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Жители УНЦ отстояли детскую площадку
20 сентябрь 2019 (14:13)
В Екатеринбурге после личного вмешательства главы города Александра Высокинского восстановлена детская площадка у дома № 135 по улице Амундсена, которую разрушили строители компании-застройщика «Атомстройкомплекс» при возведении рядом с территорией нового жилого комплекса «WOODS».
Напомним, в январе этого года между девелопером и жителями микрорайона УНЦ, в том числе дома № 135, разгорелся конфликт из-за того, что «Атомстройкомплекс» установил забор, огораживающий парковую территорию, в которой расположен строящийся ЖК «WOODS». В результате местному населению доступ в парк был закрыт, а ограждение было возведено посередине детской площадки дома № 135 по улице Амундсена.
Жители микрорайона УНЦ подобной ситуацией были возмущены, что и стало причиной противостояния: население дома № 135 мешало строительству забора и проезду техники через территорию дома.
Одновременно жители района вели переписку с различными ведомствами. Так, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в официальном ответе сообщил им: он считает, что при подготовке проекта межевания территории были нарушены требования Градостроительного кодекса РФ — размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны были устанавливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.
«Однако спортивная площадка, а также элементы благоустройства многоквартирного жилого дома по адресу: Екатеринбург, улица Амундсена, дом 135, частично располагаются в границах образуемого земельного участка, которому впоследствии был присвоен кадастровый номер 66:41:0000000:27970 (участок, арендуемый «Атомстройкомплексом» для строительства ЖК «WOODS»)», — говорилось в письме министра и добавлялась рекомендация обратиться жителям УНЦ в правоохранительные органы.
В июне в затянувшийся конфликт вмешался глава Екатеринбурга Александр Высокинский, проведя выездную встречу с жителями района УНЦ, ЖК «WOODS» и «Атомстройкомплексом», где выслушал позиции конфликтующих сторон и на месте выяснял причины противостояния. Позже с заинтересованными сторонами прошел ряд переговоров по выработке компромиссного решения, результатом которых стало, в частности, восстановление уничтоженной детской площадки. Девелопера вынудили передвинуть забор и восстановить разрушенное. В июле «Атомстройкомплекс» начал демонтаж ограждения, вызвавшего недовольство горожан.
«В ближайшее время «Атомстройкомплекс» приступит к выполнению работ по благоустройству детской площадки у дома по ул. Амундсена, 135», — сообщила УрБК 3 июля пресс-служба застройщика, попросив в тот же день в социальной сети «ВКонтакте» жителей ЖК «WOODS» придерживаться принципа добрососедства.
«Мы признаем, что упустили момент и не проконтролировали подрядчика, который занимался установкой ограждения. Подрядчик строго следовал «букве закона» и поставил забор ровно по границе участка. Но морально-этический аспект не дает нам оставить все как есть», — также говорилось в сообщении на официальной странице застройщика в соцсети.
«На данный момент все благоустройство у нас закончилось, все вопросы с «Атомстройкомплексом» мы нивелировали. Сейчас с их стороны, я так понимаю, идет оформление бумаг, чтобы территория, которая была за забором, вернулась к нам», — рассказали корреспонденту УрБК представители дома № 135 по улице Амундсена в четверг, 19 сентября.
Фотографии предоставлены жителями дома № 135 по улице Амундсена
Таким образом, конфликт между «Атомстройкомплексом» и жителями УНЦ исчерпан. Но не будем забывать о третьей стороне конфликта — жителях ЖК «WOODS». Согласятся ли они с таким разрешением ситуации — большой вопрос.
УрБК будет продолжать следить за развитием событий.
Напомним, в январе этого года между девелопером и жителями микрорайона УНЦ, в том числе дома № 135, разгорелся конфликт из-за того, что «Атомстройкомплекс» установил забор, огораживающий парковую территорию, в которой расположен строящийся ЖК «WOODS». В результате местному населению доступ в парк был закрыт, а ограждение было возведено посередине детской площадки дома № 135 по улице Амундсена.
Жители микрорайона УНЦ подобной ситуацией были возмущены, что и стало причиной противостояния: население дома № 135 мешало строительству забора и проезду техники через территорию дома.
Одновременно жители района вели переписку с различными ведомствами. Так, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в официальном ответе сообщил им: он считает, что при подготовке проекта межевания территории были нарушены требования Градостроительного кодекса РФ — размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны были устанавливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.
«Однако спортивная площадка, а также элементы благоустройства многоквартирного жилого дома по адресу: Екатеринбург, улица Амундсена, дом 135, частично располагаются в границах образуемого земельного участка, которому впоследствии был присвоен кадастровый номер 66:41:0000000:27970 (участок, арендуемый «Атомстройкомплексом» для строительства ЖК «WOODS»)», — говорилось в письме министра и добавлялась рекомендация обратиться жителям УНЦ в правоохранительные органы.
В июне в затянувшийся конфликт вмешался глава Екатеринбурга Александр Высокинский, проведя выездную встречу с жителями района УНЦ, ЖК «WOODS» и «Атомстройкомплексом», где выслушал позиции конфликтующих сторон и на месте выяснял причины противостояния. Позже с заинтересованными сторонами прошел ряд переговоров по выработке компромиссного решения, результатом которых стало, в частности, восстановление уничтоженной детской площадки. Девелопера вынудили передвинуть забор и восстановить разрушенное. В июле «Атомстройкомплекс» начал демонтаж ограждения, вызвавшего недовольство горожан.
«В ближайшее время «Атомстройкомплекс» приступит к выполнению работ по благоустройству детской площадки у дома по ул. Амундсена, 135», — сообщила УрБК 3 июля пресс-служба застройщика, попросив в тот же день в социальной сети «ВКонтакте» жителей ЖК «WOODS» придерживаться принципа добрососедства.
«Мы признаем, что упустили момент и не проконтролировали подрядчика, который занимался установкой ограждения. Подрядчик строго следовал «букве закона» и поставил забор ровно по границе участка. Но морально-этический аспект не дает нам оставить все как есть», — также говорилось в сообщении на официальной странице застройщика в соцсети.
«На данный момент все благоустройство у нас закончилось, все вопросы с «Атомстройкомплексом» мы нивелировали. Сейчас с их стороны, я так понимаю, идет оформление бумаг, чтобы территория, которая была за забором, вернулась к нам», — рассказали корреспонденту УрБК представители дома № 135 по улице Амундсена в четверг, 19 сентября.
Фотографии предоставлены жителями дома № 135 по улице Амундсена
Таким образом, конфликт между «Атомстройкомплексом» и жителями УНЦ исчерпан. Но не будем забывать о третьей стороне конфликта — жителях ЖК «WOODS». Согласятся ли они с таким разрешением ситуации — большой вопрос.
УрБК будет продолжать следить за развитием событий.
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