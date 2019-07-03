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Начал разрешаться конфликт вокруг парка в районе УНЦ

3 июль 2019 (11:05)

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Жителям района УНЦ удалось отстоять детскую площадку у дома по Амундсена, 135. Корпорация «Атомстройкомплекс» приступила к демонтажу забора, который проходил прямо через территорию, прилегающую к дому. Это может стать первым шагом к деэскалации конфликта между жителями УНЦ и строительной компанией.

Напомним, что противостояние между девелопером и жителями микрорайона УНЦ разгорелось после того, как «Атомстройкомплекс» возвел забор, огораживающий парковую территорию, в которой расположен строящийся жилой комплекс «WOODS». В результате жителям района был перекрыт доступ в парк. Кроме того, забор прошел посередине детской площадки дома № 135 по улице Амундсена.

Возведение забора вызвало противостояние жителей микрорайона УНЦ с девелопером и собственниками квартир в строящемся ЖК «WOODS». Разрешение конфликта началось только после вмешательства администрации Екатеринбурга.

Но накануне жители микрорайона УНЦ сообщили УрБК о возведении нового забора, расположенного ближе к парку и дальше от детской площадки у дома № 135. Пресс-служба компании-застройщика подтвердила информацию, также сообщив, что «Атомстройкомплекс» начал демонтаж старого ограждения, вызвавшего недовольство горожан.

«Второй забор уже демонтирован. Новое ограждение установлено в целях соблюдения мер безопасности, так как на данный момент на территории парка ведутся строительно-монтажные работы. В ближайшее время «Атомстройкомплекс» приступит к выполнению работ по благоустройству детской площадки у дома по ул. Амундсена, 135», — говорится в сообщении.

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