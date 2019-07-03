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Начал разрешаться конфликт вокруг парка в районе УНЦ





Напомним, что



Возведение забора вызвало противостояние жителей микрорайона УНЦ с девелопером и собственниками квартир в строящемся ЖК «WOODS». Разрешение конфликта началось только после вмешательства администрации Екатеринбурга.



Но накануне жители микрорайона УНЦ сообщили УрБК о возведении нового забора, расположенного ближе к парку и дальше от детской площадки у дома № 135. Пресс-служба компании-застройщика подтвердила информацию, также сообщив, что «Атомстройкомплекс» начал демонтаж старого ограждения, вызвавшего недовольство горожан.



«Второй забор уже демонтирован. Новое ограждение установлено в целях соблюдения мер безопасности, так как на данный момент на территории парка ведутся строительно-монтажные работы. В ближайшее время «Атомстройкомплекс» приступит к выполнению работ по благоустройству детской площадки у дома по ул. Амундсена, 135», — говорится в сообщении. УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Жителям района УНЦ удалось отстоять детскую площадку у дома по Амундсена, 135. Корпорация «Атомстройкомплекс» приступила к демонтажу забора, который проходил прямо через территорию, прилегающую к дому. Это может стать первым шагом к деэскалации конфликта между жителями УНЦ и строительной компанией.Напомним, что противостояние между девелопером и жителями микрорайона УНЦ разгорелось после того, как «Атомстройкомплекс» возвел забор, огораживающий парковую территорию, в которой расположен строящийся жилой комплекс «WOODS». В результате жителям района был перекрыт доступ в парк. Кроме того, забор прошел посередине детской площадки дома № 135 по улице Амундсена.Возведение забора вызвало противостояние жителей микрорайона УНЦ с девелопером и собственниками квартир в строящемся ЖК «WOODS». Разрешение конфликта началось только после вмешательства администрации Екатеринбурга.Но накануне жители микрорайона УНЦ сообщили УрБК о возведении нового забора, расположенного ближе к парку и дальше от детской площадки у дома № 135. Пресс-служба компании-застройщика подтвердила информацию, также сообщив, что «Атомстройкомплекс» начал демонтаж старого ограждения, вызвавшего недовольство горожан.«Второй забор уже демонтирован. Новое ограждение установлено в целях соблюдения мер безопасности, так как на данный момент на территории парка ведутся строительно-монтажные работы. В ближайшее время «Атомстройкомплекс» приступит к выполнению работ по благоустройству детской площадки у дома по ул. Амундсена, 135», — говорится в сообщении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:05</span><br /><strong>Начал разрешаться конфликт вокруг парка в районе УНЦ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Жителям района УНЦ удалось отстоять детскую площадку у дома по Амундсена, 135. Корпорация «Атомстройкомплекс» приступила к демонтажу забора, который проходил прямо через территорию, прилегающую к дому. Это может стать первым шагом к деэскалации конфликта между жителями УНЦ и строительной компанией. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088097-nachal-razreshatsya-konflikt-vokrug-parka-v-rayone-unc.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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