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ЦБ зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам

УрБК, Москва, 19.09.2019. Банк России зафиксировал рост долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам. Об этом на форуме «Стратегия розничного бизнеса 2020» сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, передает «Прайм».



«Мы видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего по необеспеченным кредитам. Долгое время — в 2018, в 2017 году — долговая нагрузка была стабильной за счет того, что ставки снижались. Но теперь такой тенденции нет, и за счет увеличения задолженности быстро растет долговая нагрузка», — сказала Е. Данилова.



Кроме того, по словам Даниловой, регулятор видит «тревожные тенденции» по увеличению доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

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