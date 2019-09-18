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Комиссия Екатеринбургской гордумы предложила провести опрос по месту строительства храма 13 октября





Как подчеркнули сегодня члены комиссии, это будет первый общегородской опрос — ранее голосование по выбору участков под застройку в Екатеринбурге никогда не проводили. По мнению депутатов, это подчеркивает значимость поправок в положение по проведению опросов, а также готовность и активность горадминистрации к разработке и внедрению новых форм диалога с жителями.



За основу новой формы общегородских опросов взяли практики проведения общефедеральных выборов. Это сделано для достижения максимальной эффективности и рационального использования бюджетных ресурсов, пояснили журналистам депутаты.



Напомним, ранее глава города Александр Высокинский



Сегодня председатель комиссии Алексей Вихарев пояснил, что решение гордумы обусловлено рядом организационных и технических причин: 12 октября — учебный день, а большинство опросных пунктов будут расположены именно в образовательных учреждениях. Также он отметил, что в стране сложилась традиция проведения голосований именно по воскресеньям.



По словам Алексея Вихарева, перенос даты на воскресный день связан не только с загрузкой участков (школ, — прим. ред.) в рабочий субботний день, но и с требованиями прозрачности процедуры голосования.



«Теперь ясно, что голосование пройдет в понятных условиях, пункты будут должным образом оснащены в техническом отношении. Агитация будет разрешена, в том числе в день проведения опроса. Все депутаты настроены на прозрачность, хотят, чтобы институт, который мы пытаемся отработать, был эффективен», — сказал глава комиссии.



Теперь все сходятся во мнении, что предложенные городскими властями новации делают формат городских опросов демократичней, чем прежде. Также было отмечено, что предстоящее мероприятие будет первым общегородским событием, что делает его значимым для истории Екатеринбурга.



В свою очередь, глава аппарата горадминистрации Илья Захаров выразил уверенность, что опрос будет легитимным, а меры предосторожности, связанные с хранением листов для голосования и урн — достаточными. Он добавил, что рассчитывает на гражданскую позицию жителей.



Екатеринбургская гордума примет окончательное решение о дате проведения опроса 24 сентября на заседании. УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. Комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью приняла проект решения о назначении даты проведения общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора великомученицы Екатерины, утвердив дату проведения — воскресенье, 13 октября.Как подчеркнули сегодня члены комиссии, это будет первый общегородской опрос — ранее голосование по выбору участков под застройку в Екатеринбурге никогда не проводили. По мнению депутатов, это подчеркивает значимость поправок в положение по проведению опросов, а также готовность и активность горадминистрации к разработке и внедрению новых форм диалога с жителями.За основу новой формы общегородских опросов взяли практики проведения общефедеральных выборов. Это сделано для достижения максимальной эффективности и рационального использования бюджетных ресурсов, пояснили журналистам депутаты.Напомним, ранее глава города Александр Высокинский предложил провести первый в истории муниципалитета общегородской опрос в субботу, 12 октября, с 08.00 до 20.00.Сегодня председатель комиссии Алексей Вихарев пояснил, что решение гордумы обусловлено рядом организационных и технических причин: 12 октября — учебный день, а большинство опросных пунктов будут расположены именно в образовательных учреждениях. Также он отметил, что в стране сложилась традиция проведения голосований именно по воскресеньям.По словам Алексея Вихарева, перенос даты на воскресный день связан не только с загрузкой участков (школ, — прим. ред.) в рабочий субботний день, но и с требованиями прозрачности процедуры голосования.«Теперь ясно, что голосование пройдет в понятных условиях, пункты будут должным образом оснащены в техническом отношении. Агитация будет разрешена, в том числе в день проведения опроса. Все депутаты настроены на прозрачность, хотят, чтобы институт, который мы пытаемся отработать, был эффективен», — сказал глава комиссии.Теперь все сходятся во мнении, что предложенные городскими властями новации делают формат городских опросов демократичней, чем прежде. Также было отмечено, что предстоящее мероприятие будет первым общегородским событием, что делает его значимым для истории Екатеринбурга.В свою очередь, глава аппарата горадминистрации Илья Захаров выразил уверенность, что опрос будет легитимным, а меры предосторожности, связанные с хранением листов для голосования и урн — достаточными. Он добавил, что рассчитывает на гражданскую позицию жителей.Екатеринбургская гордума примет окончательное решение о дате проведения опроса 24 сентября на заседании.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:56</span><br /><strong>Комиссия Екатеринбургской гордумы предложила провести опрос по месту строительства храма 13 октября</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. Комиссия Екатеринбургской городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью приняла проект решения о назначении даты проведения общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора великомученицы Екатерины, утвердив дату проведения — воскресенье, 13 октября. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089975-komissiya-ekaterinburgskoy-gordumy-predlozhila-provesti-opros-po-mestu-stroitelstva-hrama-13-oktyabrya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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