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Александр Высокинский предложил провести опрос по месту строительства храма 12 октября

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес в городскую думу предложение провести опрос о месте строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале муниципалитета.



«Наша цель — мир и согласие в родном городе, поэтому мы выполняем взятые на себя перед горожанами обязательства в полном объеме. Необходимо понимать, что городские власти выступают в качестве независимого арбитра при решении вопроса. Принятые ранее депутатами гордумы поправки в порядок проведения опроса стали очередным шагом к осуществлению более открытого и легитимного голосования. Благодаря тому, что расширился механизм обратной связи и спектр инструментов для обсуждения актуальных и значимых городских проблем, в ближайшее время мы сможем провести опрос по строительству собора в условиях максимальной открытости и прозрачности», — заявил А. Высокинский.



Глава города предлагает провести общегородской опрос 12 октября (в субботу) с 8.00 до 20.00.



Жители Екатеринбурга смогут рассмотреть три площадки для строительства храма: на месте бывшего Приборостроительного завода (Горького, 17), за Макаровским мостом и на перекрестке Фурманова — Белинского.



Рассмотрение предложения главы города состоится на заседании гордумы 24 сентября.

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