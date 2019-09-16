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Жители Свердловской области на несколько дней останутся без радио и телевидения

В Екатеринбурге, Алапаевске, Артемовском, Бисерти, Ирбите, Нижних Сергах и Талице с 16 по 22 сентября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, сообщается на официальном портале РТРС по Свердловской области.



Отмечается, что отключения связаны с проведением профилактических и других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования.



Так, жители Екатеринбурга останутся без телевидения и радио с 07.00 до 15.00 16 и 17 сентября. Им будут недоступны для просмотра и прослушивания РТРС-1, РТРС-2, 12 ТВК «Телеканал «Че», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Орфей», телеканал «Че», радио «Воскресение», «Звезда ФМ», «Хит ФМ», «Серебряный дождь», «Дети ФМ», радио «Комсомольская правда», «Спорт ФМ», «Радио Вера», «Наше радио», «Comedy radio», «Дорожное радио», «радио Форум», «Радио Екатеринбург».



В Алапаевске 17 и 18 сентября с 08.00 до 15.00 жители останутся без РТРС-1 РТРС-2, «Радио России» и «Волна ФМ». В Артемовском 16 сентября с 07.00 до 16.00 не будут вещать РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», ТНТ, «Воскресение», «Радио Дача» и «Радио Си». В Бисерти работы запланированы на 16 и 17 сентября с 07.00 до 16.00, здесь будут недоступны «Радио России» и «Воскресение». Кроме того, 16 сентября с 07.00 до 16.00 не смогут смотреть и слушать РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и «Воскресение» жители Зайково (Ирбит). Также отключения коснутся Нижних Серег и Талицы, где не будет вещать «Радио России» — 18 сентября с 07.00 до 14.00 и 17 сентября с 07.00 до 10.00 соответственно.

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