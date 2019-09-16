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Минфин предлагает обложить акцизом электронные устройства для курения

16 сентябрь 2019 (10:06)

УрБК, Москва, 16.09.2019. Минфин предлагает с 2020 года отнести к подакцизной продукции электронные устройства для курения, заменяющие сигареты. Министерство разработало соответствующие поправки к Налоговому кодексу, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что изменения могут коснуться электронных систем доставки никотина (например, Juul) и устройств для нагревания табака (по типу Iqos).

Минфин намеревается установить ставку налога в 50 руб. за каждый прибор. Также изменения подразумевают ежегодное повышение ставки налога на 2 руб. Это грозит ростом цен на такие устройства.

Участники рынка же считают, что такая мера приведет к возвращению потребителей к более дешевым и вредным сигаретам.

Отметим, что в мае этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину разработать поправки к Налоговому кодексу, в рамках которого электронные системы доставки никотина будут отнесены к подакцизным товарам.

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