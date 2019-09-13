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В России средний размер пенсий в следующем году составит 15 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.09.2019. В России средний размер пенсий в 2020 году составит порядка 15 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.



При этом средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет 16,4 тыс. руб.



«Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тыс. руб., средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тыс. руб.», — говорится в документах.



Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании РТК, в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. По ее словам, такой подход будет применяться и дальше, и в 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, а социальные пенсии — на 7%.

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