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В Свердловской области c начала года из аварийного жилья расселили 238 человек
13 сентябрь 2019 (16:19)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Свердловской области в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья площадью 5,5 тыс. кв. м. переселили 238 человек, сообщает департамент информационной политики региона.
«В Свердловской области аварийными признаны 2 тыс. 279 домов площадью 511 тыс. кв. м., в которых проживает более 31 тыс. человек. В этом году на переселение из аварийного жилья Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направил Свердловской области 1,48 млрд руб. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 111 млн руб. Уже в сентябре Средний Урал достиг целевых показателей, установленных для нашего региона правительством России на 2019 год — 5,17 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.
Региональная программа рассчитана до 2025 года, планируется переселить почти 20 тыс. человек из 352 тыс. кв. м. жилья. На первом этапе (с 2019 по 2020 годы) планируется переселить свыше 2 тыс. человек из 34 тыс. кв. м., проживающих в более чем 20 муниципалитетах: Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Туринский городской округ.
В частности, планируется, что уже в октябре 34 жителя Талицы смогут переехать в новые квартиры.
«Совместно с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и представителями «Общероссийского народного фронта» комиссия проверила качество 18 квартир, расположенных в новых домах на улицах Ромашковая и Просторная. Жилье полностью соответствует всем необходимым нормам и требованиям. В ближайшее время квартиры будут оформлены в муниципальную собственность и распределены согласно очереди», — уточняется в сообщении.
«В Свердловской области аварийными признаны 2 тыс. 279 домов площадью 511 тыс. кв. м., в которых проживает более 31 тыс. человек. В этом году на переселение из аварийного жилья Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направил Свердловской области 1,48 млрд руб. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 111 млн руб. Уже в сентябре Средний Урал достиг целевых показателей, установленных для нашего региона правительством России на 2019 год — 5,17 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.
Региональная программа рассчитана до 2025 года, планируется переселить почти 20 тыс. человек из 352 тыс. кв. м. жилья. На первом этапе (с 2019 по 2020 годы) планируется переселить свыше 2 тыс. человек из 34 тыс. кв. м., проживающих в более чем 20 муниципалитетах: Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Туринский городской округ.
В частности, планируется, что уже в октябре 34 жителя Талицы смогут переехать в новые квартиры.
«Совместно с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и представителями «Общероссийского народного фронта» комиссия проверила качество 18 квартир, расположенных в новых домах на улицах Ромашковая и Просторная. Жилье полностью соответствует всем необходимым нормам и требованиям. В ближайшее время квартиры будут оформлены в муниципальную собственность и распределены согласно очереди», — уточняется в сообщении.
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