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На ММК-МЕТИЗ началось внедрение новой корпоративной системы Oracle e-Business Suite

12 сентябрь 2019 (13:21)

УрБК, Магнитогорск, 12.09.2019. На ММК-МЕТИЗ, входящем в Группу Магнитогорского металлургического комбината (ММК), началось внедрение новой корпоративной информационной системы Oracle e-Business Suite. Она позволит существенно повысить операционную эффективность компании и упростит взаимодействие с партнерами.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», внедрение нового программного продукта — часть более масштабного проекта по модернизации корпоративной информационной системы (КИС) в обществах Группы ММК. Ранее в рамках этого проекта новую КИС на базе Oracle e-Business Suite v.12 успешно ввели в эксплуатацию в ПАО «ММК».

«В корпоративной информационной системе не только оперативно отражаются результаты финансово-хозяйственной деятельности, но и имеется возможность контроля над технологической цепочкой производства, состоянием работы всех крупных линий, простоями и ремонтами оборудования», — говорится в сообщении.

Новая версия КИС охватывает практически все области хозяйственной деятельности: планирование и бюджетирование, производство и сбыт, снабжение, обслуживание и ремонты, бухгалтерский учет и финансы, инвестиционные проекты, управление персоналом, контрактная деятельность, корпоративное управление.

По мнению руководства предприятия, в ближайшее время вводимая корпоративная информационная система позволит оперативно реагировать на корректировку портфеля заказов и обеспечит слаженную работу производства, что, в свою очередь, положительно скажется на взаимодействии с партнерами компании.

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