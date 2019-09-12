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В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты работникам более 7,5 млн рублей зарплаты

12 сентябрь 2019 (12:05)

УрБК, Челябинск, 12.09.2019. В Миассе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 136 сотрудникам предприятия более 7,5 млн руб. заработной платы, сообщает пресс-служба СК СУ РФ по Челябинской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Следствием установлено, что в период 2018 — начала 2019 года руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы при наличии возможности выплатить ее. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего, принимаются меры для полного погашения задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

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