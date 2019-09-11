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Суд уличил администрацию Снежинска в превышении полномочий
11 сентябрь 2019 (17:42)
УрБК, Челябинск, 11.09.2019. Суд признал недействительными правила содержания фасадов зданий на территории Снежинского городского округа, установленные администрацией муниципалитета с нарушением прав предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«В соответствии с федеральным законодательством правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным органом соответствующего муниципального образования, которым является собрание депутатов Снежинского городского округа. Администрация городского округа, не имея полномочий на разрешение указанных вопросов местного значения, нарушила права предпринимателей городского округа», — говорится в сообщении.
Суд признал данный нормативный акт недействительным со дня принятия.
«В соответствии с федеральным законодательством правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным органом соответствующего муниципального образования, которым является собрание депутатов Снежинского городского округа. Администрация городского округа, не имея полномочий на разрешение указанных вопросов местного значения, нарушила права предпринимателей городского округа», — говорится в сообщении.
Суд признал данный нормативный акт недействительным со дня принятия.
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