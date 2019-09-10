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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве Уральской золото-платиновой компании
10 сентябрь 2019 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 1,1 млн руб.
Отметим, что ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Щорса, 7. Основным видом деятельности предприятия является производство драгоценных металлов.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 1,1 млн руб.
Отметим, что ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Щорса, 7. Основным видом деятельности предприятия является производство драгоценных металлов.
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