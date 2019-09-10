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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве Уральской золото-платиновой компании

10 сентябрь 2019 (11:55)

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет 1,1 млн руб.

Отметим, что ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Щорса, 7. Основным видом деятельности предприятия является производство драгоценных металлов.

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