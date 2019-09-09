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В Екатеринбурге могут расширить дорогу вблизи перекрестка 8 Марта — Фрунзе

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В Екатеринбурге вблизи перекрестка улиц 8 Марта — Фрунзе могут сузить тротуар и расширить дорогу. Об этом на пресс-конференции заявил глава города Александр Высокинский.



Напомним, что вблизи перекрестка этим летом сделали «островок безопасности», из-за чего проезжая часть заметно сузилась.



«Чтобы вернуть автомобилистам полосы, будем смотреть, может, тротуар зажмем, чтобы пару рядов вернуть. Предлагал я сделать остановку поуже, но нормативы такие. Оставить все, как было — опасно. Там жертвы уже были», — сказал глава Екатеринбурга.

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