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Челябинская область заняла 24 место в рейтинге регионов РФ с самой благополучной ситуацией на рынке труда
9 сентябрь 2019 (12:43)
УрБК, Челябинск, 09.09.2019. Индекс рынка труда в Челябинской области в 2018 году составил 62 балла, увеличившись на 1,8 балла по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Изменение показателя свидетельствует об улучшении ситуации в этом секторе экономики. В рейтинге регионов с самой благополучной ситуацией на рынке труда Южный Урал занял 24 место.
В 2019 году, по мнению экспертов, на фоне стабильной экономической ситуации на рынке труда должна сохраниться позитивная тенденция.
«В частности, можно ожидать увеличения заработных плат, сохранения уровня безработицы на низком уровне. Соответственно, в большинстве субъектов РФ значения индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом как минимум не должны снизиться», — отмечают авторы исследования.
При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
Изменение показателя свидетельствует об улучшении ситуации в этом секторе экономики. В рейтинге регионов с самой благополучной ситуацией на рынке труда Южный Урал занял 24 место.
В 2019 году, по мнению экспертов, на фоне стабильной экономической ситуации на рынке труда должна сохраниться позитивная тенденция.
«В частности, можно ожидать увеличения заработных плат, сохранения уровня безработицы на низком уровне. Соответственно, в большинстве субъектов РФ значения индекса рынка труда по сравнению с прошлым годом как минимум не должны снизиться», — отмечают авторы исследования.
При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
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