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В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия
9 сентябрь 2019 (12:22)
УрБК, Москва, 09.09.2019. В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет. О планах внести соответствующие поправки в законодательство «Парламентской газете» рассказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
«Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 руб., так что мы могли бы, например, установить цену 85 руб. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», — считает С. Катасонов.
Парламентарий убеждён, что нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья.
По данным Катасонова, только в 2018 году процент таких изделий на российском рынке достиг восьмидесяти, а федеральный бюджет от этого потерял около 50 млрд руб. Причём ущерб для государства до сих пор нельзя посчитать точно, отметил депутат.
«Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 руб., так что мы могли бы, например, установить цену 85 руб. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», — считает С. Катасонов.
Парламентарий убеждён, что нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья.
По данным Катасонова, только в 2018 году процент таких изделий на российском рынке достиг восьмидесяти, а федеральный бюджет от этого потерял около 50 млрд руб. Причём ущерб для государства до сих пор нельзя посчитать точно, отметил депутат.
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