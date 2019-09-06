Новоуральск на пороге массового производства современных технологий

После нанесения каталитического покрытия деталь по конвейеру следует на операции сушки и обжига

В этой части лаборатории проходят финальные испытания катализаторов в составе двигателя

Первый отечественный двухлазерный двухпорошковый 3D-принтер

АО «Уральский электрохимический комбинат» (входит в ГК «Росатом») представил общественности инновационные направления деятельности предприятий Новоуральской промышленной площадки: ООО «Экоальянс» («дочка» УЭХК) и ООО «Научно-производственное объединение «Центротех».Компания производит каталитические системы, которые снижают содержание вредных компонентов в выхлопном газе двигателей автомобилей.Как отметил гендиректор «Экоальянса» Тарас Пекарский, в сутки производится порядка 3-4 тыс. каталитических блоков, в год — 0,5 млн штук, что в денежном выражении составило 4,2 млрд руб. в 2018 году, а в 2019 году — ближе к 5 млрд руб.На данный момент «Экоальянс» производит катализаторы для АО «АвтоВАЗ», ООО «УАЗ», GM-АВТОВАЗ, предприятий «Группы ГАЗ», КАМАЗ, но уже ведутся переговоры с зарубежными автопроизводителями, представленными в России.Такие амбиции, а также то, что сотрудничающие с «Экоальянсом» российские производители выходят на европейский рынок, привели к ориентированию компании на экологический стандарт Евро-6 (в России пока действует Евро-5).«В Европе сегодня действуют требования Евро-6, и экспортные автомобили «АвтоВАЗа» выпускаются по ним. Отмечу, что на сегодняшний день наше предприятие является единственным в России производителем автокатализаторов, который обладает полным циклом — от разработки до производства и сбыта», — подчеркнул Тарас Пекарский.Очищение выхлопного газа происходит за счет каталитических реакций — вредные компоненты преобразуются в безопасные соединения. Для этого на носители (керамические или металлические) наносится каталитическое покрытие. Его состав разрабатывается «Экоальянсом» индивидуально для каждой модели автомобиля.«Здесь происходит нанесение каталитического покрытия. После того, как покрытие готово, оно проходит контроль на соответствие химического состава и физических параметров заданным требованиям. При нанесении каталитического покрытия производится взвешивание каждого изготавливаемого изделия. Таким образом, мы знаем массу покрытия, нанесенного на каждый катализатор. В производстве главное, чтобы все изделия были изготовлены в соответствии с документацией и не имели отклонений», — рассказал Пекарский.Компания имеет в своём составе специальное подразделение (лабораторию катализаторов), где ведется разработка катализаторов и их конструкций, каталитических составов, а также проходит контроль и тестирование выпускаемых партий товара.«Поскольку экологические нормы очень быстро меняются, автопарк тоже меняется, то собственные разработки, наличие такой лаборатории имеет основополагающее условие существования нашего производства», — отметил начальник лаборатории Сергей Денисов.«У нас проведена работа по нашему участию в проектах АО «АвтоВАЗ», окончание которых предполагается в 2026-2028 годах. То есть мы можем говорить, что имеем хорошие перспективы по работе на 10 лет вперед (с теми же объемами и больше)», — поделился планами гендиректор предприятия.Интересно, что каталитические блоки «Экоальянса» поставляются также для изготовления автомобилей AURUS для первых лиц государства.Отметим также, что в этом году «Экоальянс» отмечает свое 25-летие, и компания уверена в перспективах своего дальнейшего развития.Предприятие специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения — системы накопления электроэнергии на литий-ионных аккумуляторах, 3D-принтеров и фильтрующих элементов.По словам генерального директора «Центротеха» Ильи Кавелашвили, компания осуществляет полный цикл создания систем накопления электроэнергии на литий-ионных аккумуляторах: от разработки и конструирования до изготовления, монтажа, наладки и постпродажного обслуживания. Такие аккумуляторы позволяют электротранспорту функционировать до 8 часов на автономном ходу и могут использоваться как на внутризаводском, так и на городском транспорте. В год предприятие может выпустить около сотни таких аккумуляторов.«Это тема новая, в России не так много компаний, которые на сегодняшний день активно работают в сфере систем накопления электроэнергии, именно в части производства», — отметил он.По словам Ильи Кавелашвили, на внутризаводском транспорте сейчас массово применяются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Накопитель энергии на литий-ионных аккумуляторах, по его словам, имеет значительные преимущества: 2 часа зарядки против 8 на свинцово-кислотном, не нужна специальная станция для зарядки (заряжается от обычной бытовой розетки в 220 Вт), 3 года гарантии производителя и 10 лет эксплуатации против года гарантии и двух эксплуатации на альтернативном накопителе.«Уже два предприятия «Росатома» полностью перешли на данный вид накопителя (АО «УЭХК» и АО «ПО ЭХЗ» в Зеленогорске). Вложив в это деньги, они за 2-3 года уже окупили понесенные затраты за счет снижения эксплуатационных затрат», — поделился Кавелашвили.«Также мы осуществили разработку и изготовление опытных образцов для городского транспорта: как для троллейбуса с увеличенным автономным ходом, так и для электробуса. Наша система накопления электроэнергии в составе троллейбуса с увеличенным автономным ходом уже прошла испытания и на данный момент эксплуатируется в штатном режиме в одном из городов Подмосковья. Сейчас мы приступаем к изготовлению опытно-промышленной партии. Для электробуса сейчас изготавливаются опытные образцы. Мы планируем, что в сентябре-октябре они будут отгружены для проведения соответствующих испытаний», — также сообщил он.«В крупных городах есть жилые районы, где инфраструктура, необходимая для движения троллейбусов, не проложена, но маршруты пускать необходимо. Имея такой троллейбус (с увеличенным автономным ходом), можно построить штатный маршрут, где транспортное средство сначала едет под сетью, далее сходит с нее, идет по маршруту без сети, а затем возвращается на сеть. То есть у эксплуатирующей организации появляется определенная свобода в построении маршрутов. Кроме того, крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, запускают программу «Чистое небо», начинают избавляться от сетей, которые портят облик исторического центра города. В этом случае такие троллейбусы могут доходить до центра, где нет проводов, проходить его на автономном ходе, а дальше снова подцепляться к сети. Кроме того, если посчитать, сколько стоит строительство одного километра сетей (подстанция, провода, обслуживание), можно понять, что использование троллейбусов с увеличенным автономным ходом, в том числе с нашими накопителями — это выгодно», — прокомментировал руководитель программы «Электротехническая продукция» «НПО Центротех» Александр Фефелов.«Мы уже приступили к изготовлению двух первых серийных 3D-принтеров с максимальным размером камеры 300 мм («трехсотых»). Ориентировочный срок отправки в «Росатом» для наладки и начала работ — четвертый квартал 2019 года. Плюс уже имеются заказы на «шестисотые» 3D-принтеры», — рассказал Илья Кавелошвили, добавив, что сейчас запланирована подготовка производства, а именно кадров, техпроцессов и оснастки к серийному производству принтеров (от 10 штук в год).Также журналистам продемонстрировали работу первого отечественного двухлазерного двухпорошкового 3D-принтера, созданного специалистами из института технологии поверхности и наноматериалов ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и ООО НПО «Центротех» и еще нескольких российских предприятий по заказу индустриального партнера проекта — УЭХК.«Это уникальный 3D-принтер. Это первый отечественный принтер, который может печатать детали из двух разных металлов. 3D-принтеры большей популярностью пользуются на производствах, где изготавливают высокоточные детали сложной формы из дорогих сплавов (например, титана). В основном это авиастроение, космическая отрасль, кораблестроение. Сейчас эти технологии активно заходят в медицину», — отметил Илья Кавелашвили.Кроме того, предприятие также планирует производство порошка, необходимого для печати на 3D-принтере. Сейчас запущено два проекта по созданию установок для его изготовления.«Первый проект — это газовое распыление металла с температурой плавления до 1,5 тыс. градусов и размером гранул до 150 микрон — мы планируем запустить в ноябре (сейчас заканчиваются строительно-монтажные работы). Второй проект — для металлов с температурой плавления до 3 тыс. градусов — планируем реализовать в I полугодии следующего года. Первая установка будет иметь промышленный характер и выпускать примерно 20 т порошка в год (он будет применяться в аддитивных технологиях и в порошковой металлургии), вторая — опытно-промышленный (до 2 т)», — пояснил Кавелашвили.Также среди перспективных направлений развития представители компании назвали производство фильтрующих элементов. Сейчас их модельный ряд на предприятии составляет порядка 700 видов.«Конечно, это современное высокотехнологичное производство, которое крайне нужно нашему городу и вообще всей стране. Это воплощение национальных проектов. По «Экоальянсу» мы видим, что производство идет полным ходом. В Центротехе основа заложена очень хорошая, результаты на сегодняшний день уже есть. Единственное, хотелось бы, чтобы это все тиражировалось. Это все будет расширяться на нашей территории опережающего развития, поэтому мы приветствуем и ждем», — прокомментировал глава Новоуральского городского округа Владимир Цветов.