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Екатеринбург вошел в топ-200 самых посещаемых туристами городов мира
6 сентябрь 2019 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. Екатеринбург, по данным рейтинга Global Destinations Cities Index, вошел в топ-200 мегаполисов по числу международных путешественников, прибывающих в город. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации муниципалитета.
Лидером рейтинга уже четвертый год становится таиландский Бангкок. Среди российских городов конкуренцию уральской столице составили только Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что уральская столица по праву вошла в список самых популярных туристических направлений.
«Наш город обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведения крупных международных мероприятий. Это подтвердили прошедшие саммиты ШОС и БРИКС, матчи Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, выставки «Иннопром» и GMIS-2019, что, безусловно, положительно сказывается на туристической привлекательности территории. В октябре Екатеринбург станет столицей Всемирного дня городов, в рамках которого соберутся делегации экспертов со всего мира. Кроме того, к проведению Всемирного дня городов будет приурочен форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Проведение подобных международных событий способствует формированию имиджа Екатеринбурга в качестве одного из мировых центров», — подчеркнул Александр Высокинский.
Рейтинг Mastercard Index of Global Destination Cities ранжирует мегаполисы в зависимости от общего числа приехавших путешественников из-за рубежа и от объемов потраченных ими средств в этих городах, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока. Для расчета количества путешественников и объема их трат эксперты используют общедоступную информацию, обработанную с помощью специально созданных алгоритмов.
«Рейтинг не просто отражает специфику туризма, он дает глубокое понимание того, как люди перемещаются по всему миру и на что тратят свои средства. Так как международные путешествия и трансграничные расходы увеличиваются быстрее, чем растет глобальный ВВП, мировые столицы остаются двигателем экономического роста», — отмечают составители списка.
Лидером рейтинга уже четвертый год становится таиландский Бангкок. Среди российских городов конкуренцию уральской столице составили только Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что уральская столица по праву вошла в список самых популярных туристических направлений.
«Наш город обладает необходимой инфраструктурой и опытом для проведения крупных международных мероприятий. Это подтвердили прошедшие саммиты ШОС и БРИКС, матчи Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, выставки «Иннопром» и GMIS-2019, что, безусловно, положительно сказывается на туристической привлекательности территории. В октябре Екатеринбург станет столицей Всемирного дня городов, в рамках которого соберутся делегации экспертов со всего мира. Кроме того, к проведению Всемирного дня городов будет приурочен форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Проведение подобных международных событий способствует формированию имиджа Екатеринбурга в качестве одного из мировых центров», — подчеркнул Александр Высокинский.
Рейтинг Mastercard Index of Global Destination Cities ранжирует мегаполисы в зависимости от общего числа приехавших путешественников из-за рубежа и от объемов потраченных ими средств в этих городах, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока. Для расчета количества путешественников и объема их трат эксперты используют общедоступную информацию, обработанную с помощью специально созданных алгоритмов.
«Рейтинг не просто отражает специфику туризма, он дает глубокое понимание того, как люди перемещаются по всему миру и на что тратят свои средства. Так как международные путешествия и трансграничные расходы увеличиваются быстрее, чем растет глобальный ВВП, мировые столицы остаются двигателем экономического роста», — отмечают составители списка.
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