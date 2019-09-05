Новости дня
ЦБ может запустить Систему быстрых платежей в странах ЕАЭС
5 сентябрь 2019 (10:28)
УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Регулятор предлагает использовать СБП для переводов между физическими лицами по номеру телефона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
ЦБ рассматривает возможность распространения технологии за пределы РФ. Начать процесс планируется со стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).
По данным собеседников газеты, регулятор попросил участников рынка представить мнения о перспективах и целесообразности проекта до 11 сентября.
Отметим, что Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе — 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках.
ЦБ рассматривает возможность распространения технологии за пределы РФ. Начать процесс планируется со стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).
По данным собеседников газеты, регулятор попросил участников рынка представить мнения о перспективах и целесообразности проекта до 11 сентября.
Отметим, что Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе — 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для ритейла
- Банк России ожидает подключения системно значимых банков к системе быстрых платежей до конца 2019 года
- Банк России определил тарифы Системы быстрых платежей
- СКБ-банк завершил разработку собственного прототипа Системы быстрых платежей
- Банк России планирует запустить систему быстрых платежей 1 января 2019 года