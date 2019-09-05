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ЦБ может запустить Систему быстрых платежей в странах ЕАЭС

УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Регулятор предлагает использовать СБП для переводов между физическими лицами по номеру телефона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



ЦБ рассматривает возможность распространения технологии за пределы РФ. Начать процесс планируется со стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).



По данным собеседников газеты, регулятор попросил участников рынка представить мнения о перспективах и целесообразности проекта до 11 сентября.



Отметим, что Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе — 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках.

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