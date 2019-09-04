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Стена с телевизором: выбираем подходящие варианты декора





Способов дизайна стены с телевизором несколько, и каждый из них по-своему удачен. Самый простой — готовый мебельный модуль. Вариант подходит для большой и небольшой стены: главное выбрать мебель подходящих габаритов. Заодно удастся решить и проблему хранения книг, игрушек, посуды и пр.



Другой несложный вариант — тумба под телевизор. Это, пожалуй, самый удачный выход для небольшой комнаты, которую не хочется заставлять мебелью. На



Не лишним будет напомнить, что тумба обязана соответствовать остальному интерьеру. По ссылке



Возвращаясь к навесным полкам, которые могут дополнить стену с телевизором, отметим, что они подходят исключительно любителям уборки. Достойная альтернатива — подвесные шкафы и закрытые модули. Комбинация с их использованием смотрится визуально легче, чем готовый мебельный модуль, да и свободы расположения появляется больше.



Телевизор можно разместить в нише из гипсокартона с декоративной подсветкой. Часть стены за телевизором можно оформить с помощью специальных панелей (деревянных, пробковых, кожаных), выложить кирпичиком или просто оклеить акцентными обоями. Если покрасить стену с телевизором чёрной магнитно-грифельной красой, то черный экран в ней практически растворится, а дети получат место для творчества.



Иногда достаточно повесить на стену с телевизором несколько гармоничных постеров или фото, но скатиться к безвкусице здесь очень просто. При этом такой метод декора хорош тем, что современный телевизор сам по себе похож на картину. Дизайнеры рекомендуют брать несколько картин разного размера, горизонтальные и вертикальные: сначала находят место для больших картин, потом меленькими заполняют оставшиеся свободные места. А еще экран телевизора можно закрыть раздвижным декоративным панно. В гостиной, как правило, два главных предмета интерьера: диван и телевизор. И стена за диваном, и стена с телевизором всегда напрашиваются на дополнительный декор, но если к одной приходится сидеть спиной, то вторая оказывается в эпицентре внимания. Речь можно вести не только о гостиной. Со спальной возникают те же проблемы, если там стоит телевизор: дополнительного декора «просит» пространство над изголовьем кровати и вокруг телевизора.Способов дизайна стены с телевизором несколько, и каждый из них по-своему удачен. Самый простой — готовый мебельный модуль. Вариант подходит для большой и небольшой стены: главное выбрать мебель подходящих габаритов. Заодно удастся решить и проблему хранения книг, игрушек, посуды и пр.Другой несложный вариант — тумба под телевизор. Это, пожалуй, самый удачный выход для небольшой комнаты, которую не хочется заставлять мебелью. На https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/ есть даже модели с кронштейном и кабель каналом. Для тумбы, особенно для большой, также придется подобрать декор. Это могут быть декоративные вазы, интерьерные картины и лампы, семейные фото, цветы в красивых кашпо. Можно оставить тумбу пустой, но тогда стена с телевизором все равно будет выглядеть скучно. В этом случае к тумбе придется подбирать компаньонов в виде навесных полок и/или закрытых модулей.Не лишним будет напомнить, что тумба обязана соответствовать остальному интерьеру. По ссылке https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/modern/ тумбы в стиле модерн, а на https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/white_mebel/ много белых тумб.Возвращаясь к навесным полкам, которые могут дополнить стену с телевизором, отметим, что они подходят исключительно любителям уборки. Достойная альтернатива — подвесные шкафы и закрытые модули. Комбинация с их использованием смотрится визуально легче, чем готовый мебельный модуль, да и свободы расположения появляется больше.Телевизор можно разместить в нише из гипсокартона с декоративной подсветкой. Часть стены за телевизором можно оформить с помощью специальных панелей (деревянных, пробковых, кожаных), выложить кирпичиком или просто оклеить акцентными обоями. Если покрасить стену с телевизором чёрной магнитно-грифельной красой, то черный экран в ней практически растворится, а дети получат место для творчества.Иногда достаточно повесить на стену с телевизором несколько гармоничных постеров или фото, но скатиться к безвкусице здесь очень просто. При этом такой метод декора хорош тем, что современный телевизор сам по себе похож на картину. Дизайнеры рекомендуют брать несколько картин разного размера, горизонтальные и вертикальные: сначала находят место для больших картин, потом меленькими заполняют оставшиеся свободные места. А еще экран телевизора можно закрыть раздвижным декоративным панно.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:39</span><br /><strong>Стена с телевизором: выбираем подходящие варианты декора</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В гостиной, как правило, два главных предмета интерьера: диван и телевизор. И стена за диваном, и стена с телевизором всегда напрашиваются на дополнительный декор, но если к одной приходится сидеть спиной, то вторая оказывается в эпицентре внимания. Речь можно вести не только о гостиной. Со спальной возникают те же проблемы, если там стоит телевизор: дополнительного декора «просит» пространство над изголовьем кровати и вокруг телевизора.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089650-stena-s-televizorom-vybiraem-podhodyaschie-varianty-dekora.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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