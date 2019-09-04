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Стена с телевизором: выбираем подходящие варианты декора
4 сентябрь 2019 (14:39)
В гостиной, как правило, два главных предмета интерьера: диван и телевизор. И стена за диваном, и стена с телевизором всегда напрашиваются на дополнительный декор, но если к одной приходится сидеть спиной, то вторая оказывается в эпицентре внимания. Речь можно вести не только о гостиной. Со спальной возникают те же проблемы, если там стоит телевизор: дополнительного декора «просит» пространство над изголовьем кровати и вокруг телевизора.
Способов дизайна стены с телевизором несколько, и каждый из них по-своему удачен. Самый простой — готовый мебельный модуль. Вариант подходит для большой и небольшой стены: главное выбрать мебель подходящих габаритов. Заодно удастся решить и проблему хранения книг, игрушек, посуды и пр.
Другой несложный вариант — тумба под телевизор. Это, пожалуй, самый удачный выход для небольшой комнаты, которую не хочется заставлять мебелью. На https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/ есть даже модели с кронштейном и кабель каналом. Для тумбы, особенно для большой, также придется подобрать декор. Это могут быть декоративные вазы, интерьерные картины и лампы, семейные фото, цветы в красивых кашпо. Можно оставить тумбу пустой, но тогда стена с телевизором все равно будет выглядеть скучно. В этом случае к тумбе придется подбирать компаньонов в виде навесных полок и/или закрытых модулей.
Не лишним будет напомнить, что тумба обязана соответствовать остальному интерьеру. По ссылке https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/modern/ тумбы в стиле модерн, а на https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/white_mebel/ много белых тумб.
Возвращаясь к навесным полкам, которые могут дополнить стену с телевизором, отметим, что они подходят исключительно любителям уборки. Достойная альтернатива — подвесные шкафы и закрытые модули. Комбинация с их использованием смотрится визуально легче, чем готовый мебельный модуль, да и свободы расположения появляется больше.
Телевизор можно разместить в нише из гипсокартона с декоративной подсветкой. Часть стены за телевизором можно оформить с помощью специальных панелей (деревянных, пробковых, кожаных), выложить кирпичиком или просто оклеить акцентными обоями. Если покрасить стену с телевизором чёрной магнитно-грифельной красой, то черный экран в ней практически растворится, а дети получат место для творчества.
Иногда достаточно повесить на стену с телевизором несколько гармоничных постеров или фото, но скатиться к безвкусице здесь очень просто. При этом такой метод декора хорош тем, что современный телевизор сам по себе похож на картину. Дизайнеры рекомендуют брать несколько картин разного размера, горизонтальные и вертикальные: сначала находят место для больших картин, потом меленькими заполняют оставшиеся свободные места. А еще экран телевизора можно закрыть раздвижным декоративным панно.
Способов дизайна стены с телевизором несколько, и каждый из них по-своему удачен. Самый простой — готовый мебельный модуль. Вариант подходит для большой и небольшой стены: главное выбрать мебель подходящих габаритов. Заодно удастся решить и проблему хранения книг, игрушек, посуды и пр.
Другой несложный вариант — тумба под телевизор. Это, пожалуй, самый удачный выход для небольшой комнаты, которую не хочется заставлять мебелью. На https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/ есть даже модели с кронштейном и кабель каналом. Для тумбы, особенно для большой, также придется подобрать декор. Это могут быть декоративные вазы, интерьерные картины и лампы, семейные фото, цветы в красивых кашпо. Можно оставить тумбу пустой, но тогда стена с телевизором все равно будет выглядеть скучно. В этом случае к тумбе придется подбирать компаньонов в виде навесных полок и/или закрытых модулей.
Не лишним будет напомнить, что тумба обязана соответствовать остальному интерьеру. По ссылке https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/modern/ тумбы в стиле модерн, а на https://www.mebhome.ru/shop/tumby/tv_tumby/white_mebel/ много белых тумб.
Возвращаясь к навесным полкам, которые могут дополнить стену с телевизором, отметим, что они подходят исключительно любителям уборки. Достойная альтернатива — подвесные шкафы и закрытые модули. Комбинация с их использованием смотрится визуально легче, чем готовый мебельный модуль, да и свободы расположения появляется больше.
Телевизор можно разместить в нише из гипсокартона с декоративной подсветкой. Часть стены за телевизором можно оформить с помощью специальных панелей (деревянных, пробковых, кожаных), выложить кирпичиком или просто оклеить акцентными обоями. Если покрасить стену с телевизором чёрной магнитно-грифельной красой, то черный экран в ней практически растворится, а дети получат место для творчества.
Иногда достаточно повесить на стену с телевизором несколько гармоничных постеров или фото, но скатиться к безвкусице здесь очень просто. При этом такой метод декора хорош тем, что современный телевизор сам по себе похож на картину. Дизайнеры рекомендуют брать несколько картин разного размера, горизонтальные и вертикальные: сначала находят место для больших картин, потом меленькими заполняют оставшиеся свободные места. А еще экран телевизора можно закрыть раздвижным декоративным панно.
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