УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Вчера, 15:52

Выбираем качественный диван на сайте Divan.ru

Сегодня на рынке мебели есть множество оригинальных моделей диванов. Они подходят для кухонь, гостиных, детских и спален. Именно благодаря дивану можно легко (главное – правильно) зонировать пространство комнаты. Диван аккордеон в магазине Divan.ru можно купить по приятной цене. Давайте рассмотрим дополнительные критерии выбора.

Выбираем качественный диван на сайте Divan.ru

Полезные рекомендации по выбору

Чтобы не допустить ошибок при выборе дивана, придется обратить внимание на такие показатели и критерии:

1. Материалы производства

Оптимальными материалами обивки профессионалы считают следующие:

  • — натуральная кожа (материал способен поглощать и отдавать влагу, не электризуется);
  • — флок (не подвержен растяжению, ткань приятна наощупь, устойчивость к зацепкам);
  • — рогожка (гипоаллергенный материал, легко вписать даже в сложные интерьеры);
  • — шенилл (высокая стойкость к износу, материал устойчив к посторонним запахам).

2. Механизм трансформации

Это один из ключевых элементов конструкции, от которого напрямую зависит удобство эксплуатации и срок эффективной службы дивана для ежедневного использования.

Стоит выделить следующие механизмы:

  1. — Раскладные.
  2. — Выдвижные (выкатные вперед).
  3. — Раздвижные.

Из популярных выделяют: «книжка», «аккордеон», «дельфин», французская раскладушка». Механизмы надежны и прочны и способны эффективно работать долгие годы.

3. Спальное место

Наличие спального места важно для тех, у кого в квартире нет кровати (или есть планы часто приглашать гостей с ночевкой).

4. Размеры

Если комната просторная, то можно смело выбирать диван больших габаритов. Для миниатюрных комнат производитель предлагает компактные модели.

5. Форма дивана

Кроме стандарта, стоит выделить П-образные и модели с одним прямым углом.

6. Блок пружин

Если у дивана есть блок независимых пружин, то это большой плюс. Такие модели выгодно отличаются от других ортопедическими характеристиками. Если у вас болит спина, то такой выбор для вас оптимален.

7. Ящик для хранения

Если вы хотите складную модель, то ящик для хранения белья будет весьма кстати. В ящик можно также положить и другие вещи, которые сейчас вам не пригодятся.

ООО «ДИВАН ТРЕЙД» предлагает широкий выбор корпусной и мягкой мебели. Например, диваны еврокнижки от производителя в Москве. В каталоге компании вы найдете множество мебели, которая украсит любой интерьер. Вся мебель произведена из качественных материалов, что гарантирует долгий срок эффективной эксплуатации. Консультанты Диван.ру помогут вам с выбором. Обращайтесь!

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
11.10.2022 Особенности газовых горелок для кровли

В современном строительстве используются разнообразные кровельные материалы, которые необходимо укладывать с ...

19.05.2021 Как выбрать хороший матрас на диван

Качественный здоровый сон во многом зависит от того, на каком матрасе вы спите. Производители данной продукции ...

06.04.2020 Стрейч пленка упакует всё!

Чтобы ответить на вопрос, какой должен быть упаковочный материал, достаточно знать, как выглядит стрейч пленка ...

15.10.2018 Суд в Североуральске взыскал с магазина «Много мебели» более 97 тыс. рублей за некачественный диван и кресла

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Мировой судья Североуральского судебного района взыскал с магазина «Много мебели» более ...

10.02.2009 Ученые установят подлинность дивана А.С.Пушкина.

Ученые бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области выяснят, является ли диван из мемориального кабинета ...

Популярные новости
28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе29.12.2022Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» готовы к обеспечению надежного электроснабжения Екатеринбурга в новогодние праздники
Архив новостей
Январь 2023 (339)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18