Выбираем качественный диван на сайте Divan.ru

Сегодня на рынке мебели есть множество оригинальных моделей диванов. Они подходят для кухонь, гостиных, детских и спален. Именно благодаря дивану можно легко (главное – правильно) зонировать пространство комнаты. Диван аккордеон в магазине Divan.ru можно купить по приятной цене. Давайте рассмотрим дополнительные критерии выбора.

Полезные рекомендации по выбору

Чтобы не допустить ошибок при выборе дивана, придется обратить внимание на такие показатели и критерии:

1. Материалы производства

Оптимальными материалами обивки профессионалы считают следующие:

— натуральная кожа (материал способен поглощать и отдавать влагу, не электризуется);

— флок (не подвержен растяжению, ткань приятна наощупь, устойчивость к зацепкам);

— рогожка (гипоаллергенный материал, легко вписать даже в сложные интерьеры);

— шенилл (высокая стойкость к износу, материал устойчив к посторонним запахам).

2. Механизм трансформации

Это один из ключевых элементов конструкции, от которого напрямую зависит удобство эксплуатации и срок эффективной службы дивана для ежедневного использования.

Стоит выделить следующие механизмы:

— Раскладные. — Выдвижные (выкатные вперед). — Раздвижные.

Из популярных выделяют: «книжка», «аккордеон», «дельфин», французская раскладушка». Механизмы надежны и прочны и способны эффективно работать долгие годы.

3. Спальное место

Наличие спального места важно для тех, у кого в квартире нет кровати (или есть планы часто приглашать гостей с ночевкой).

4. Размеры

Если комната просторная, то можно смело выбирать диван больших габаритов. Для миниатюрных комнат производитель предлагает компактные модели.

5. Форма дивана

Кроме стандарта, стоит выделить П-образные и модели с одним прямым углом.

6. Блок пружин

Если у дивана есть блок независимых пружин, то это большой плюс. Такие модели выгодно отличаются от других ортопедическими характеристиками. Если у вас болит спина, то такой выбор для вас оптимален.

7. Ящик для хранения

Если вы хотите складную модель, то ящик для хранения белья будет весьма кстати. В ящик можно также положить и другие вещи, которые сейчас вам не пригодятся.

ООО «ДИВАН ТРЕЙД» предлагает широкий выбор корпусной и мягкой мебели. Например, диваны еврокнижки от производителя в Москве. В каталоге компании вы найдете множество мебели, которая украсит любой интерьер. Вся мебель произведена из качественных материалов, что гарантирует долгий срок эффективной эксплуатации. Консультанты Диван.ру помогут вам с выбором. Обращайтесь!